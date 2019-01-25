逃不掉了！宜花員警捕獲逃逸5年非法移工

2019年01月25日 11:18 中時 張祈

載著非法移工的車輛遭攔查後，車內6名移工一度向外逃竄，被埋伏員警合力圍捕。（新城警分局提供）

非法移工被帶往所內訊問。（新城警分局提供）

花蓮新城警分局日前與宜蘭員警合力查獲一輛載著6名偷跑移工的麵包車，經問訊後昨下午移送移民署專勤隊收容。（新城警分局提供）

還想逃跑！花蓮新城警分局日前與宜蘭員警合力查獲一輛載著6名偷跑移工的麵包車，車輛在和平攔停後，車內移工一度向外逃竄，埋伏警力向前圍捕，將6人兩兩銬在一起，才順利逮獲逃逸多年的越南移工，經問訊後昨下午移送移民署專勤隊收容。

新城警分局接獲情資，每晚近凌晨時間，有會一輛載著疑似移工的麵包車自宜蘭漢本某大型工程開往花蓮和平，行蹤鬼祟，和平派出所長王祝光與宜蘭澳花派出所長胡傳名23日近10名警力，在宜花交界的大濁水溪橋南端設下夜間路檢崗，請君入甕。

當晚11時30分，被警方鎖定的麵包車自宜蘭進入花蓮北端，警方吹哨攔停，車上6名男子奪門向外逃出，一旁部署警力早已向前包圍車輛，一一按壓在地。

新城警分局指出，這6名越南移工最初皆是合法向勞動部申請來台工作許可，原本皆在新北一帶工作，但都因嫌工資太少，合力逃逸，全台到處打黑工，其中逾期居留最久長達1856天，超過5年時間在台非法打工，早已是移民署追查名單。

和平派出所長王祝光指出，6人反應很快，看到警方攔查早已在車內討論逃跑方向，車一停就向外跑，即使警方一一制伏，仍舊一有機會就掙扎，直到將移工倆倆銬在一起，願意乖乖就範，全案訊後移送移民署專勤隊收容。

(中時 )