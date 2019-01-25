綠營批盧秀燕老人健保補助跳票 中市府：最快年中後上路

2019年01月25日 11:36 中時 盧金足

台中市議會民進黨團總召李天生表示，民眾期待恢復老人健保補助及敬老愛心卡福利100％延續無下文，批盧秀燕「選前騙票、選後跳票！」（盧金足攝）

民進黨團副總召邱素貞（中）呼籲台中市長盧秀燕，第一次臨時會提出老人健保及敬老愛心卡的追加預算，也不該取消林佳龍任內的相關福利。（盧金足攝）

台中市府表示，台中市長盧秀燕推動老人健保補助恢復「最快年中後上路」，敬老愛心卡補助「不減少，會更好」！（盧金足攝）

台中市長選戰期間，盧秀燕提出恢復老人健保補助及敬老愛心卡福利100％延續兩項政見，獲很多選民以選票投入期待，但新市長上任已滿月，還未見動靜，引發市民關切。市議會民進黨團25日抨擊，市府將不開臨時會就無法追加預算的責任推給議會，也爆料補助項目將縮水，但中市府對此回應表示，感謝議員關心老人健保補助恢復「最快年中後上路」，敬老愛心卡補助「不減少，會更好」！

台中市議會民進黨團總召李天生表示，恢復老人健保補助及敬老愛心卡福利100％延續，該兩項政策日前傳在市府內的會議，經盧秀燕拍板定案，確定跳票，其中敬老愛心卡將取消醫院及診所看診服務，每趟計程車縮水至最高補助50元；至於老人健保補助經費，不會在今年3月市議會臨時會中提出相關追加預算，痛批盧秀燕「選前騙票、選後跳票！」

李天生指出，市府內部傳出22日盧秀燕舉行會議，敬老愛心卡不只未擴充功能，福利還縮水，醫院及診所補助費全數取消，計程車原本每次搭乘可以全額折抵，確定縮減至每趟補助50元，不足部份要求民眾相對負擔。

民進黨團副總召邱素貞表示，前市長林佳龍任內推出「敬老愛心卡」，台中市年滿65歲以上老人、滿55歲以上原住民等，每月儲值1000元，讓原本只能搭乘公車、國道客運之外，擴充到可搭計程車全額折抵，憑敬老愛心卡也能去衛生所、合約醫院診所看診，甚至前往國民運動中心健身、游泳或打球。

她憂心原本規畫，在去年試辦確認擴充功能後的使用率及花費金額後，如今因為盧秀燕不想讓林佳龍政績延續，這些政策恐化為烏有。

市議員整佳微質疑，盧秀燕選舉主張恢復「65歲以上老人健保補助」，但上任後遲未兌現支票，還傳出市府22日會議決定不提出追加預算，要求將問題推向前市府，根本是「選前騙票、選後跳票！」

市議員陳淑華、林德宇、張玉燕、江肇國及林祈烽、周永鴻等人表示，很多長輩擔心老人健保必須自己繳交後，不滿盧秀燕變成騙票市長，向民進黨黨團投訴，要求盧亡羊補牢，向社會大眾道歉自己的錯誤決策，確實於第一次臨時會提出老人健保及敬老愛心卡的追加預算，也不該取消林佳龍任內的相關福利。

對敬老愛心卡搭計程車福利是否會縮水？交通局長葉昭甫表示，敬老愛心卡搭計程車補助政策仍會繼續實施，每月1000點的額度不但不會減少，且為符合公平正義原則，將擴大計程車業者參與，研議調整補助方式，使其更具公平性，該事已對外發布訊息，望議員明察。

在恢復老人健保補助方面，社會局強調，先前老人健保補助恢復的政策今年將提追加預算，如能獲議會審查通過，順利的話最快年中後上路，恢復老人健保補助是盧秀燕市長的重要政見之一，一定會履行對市民的承諾。

為兼顧預算編列等法定程序，市府一方面提出追加預算，另一方面爭取議員支持，若順利完成審查，最快今年下半年就可恢復補助。

衛生局說，敬老愛心卡提供全市30間衛生所、民間診所折抵部分負擔及掛號費的措施也持續實施中，截至2019年1月24日全市共369家診所可使用敬老愛心卡，先前政策的未周全或不足所衍生的問題，新市府團隊會承擔並想辦法讓它更好，為台中市民謀福利。

(中時 )