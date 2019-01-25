迴龍警寒冬送暖 溫暖弱勢家庭的心

2019年01月25日 11:29 中時 甘嘉雯

迴龍派出所警方關懷弱勢，讓他們好過年。（甘嘉雯翻攝）

迴龍派出所警方關懷弱勢，讓他們好過年。（甘嘉雯翻攝）

農曆春節將至，為讓獨居老人歡喜迎新、溫馨過新年，桃園市龜山區全真道院、龍壽里里長陳文賓、迴龍派出所副所長呂榮崇等一行人昨日前往龜山區龍壽里一帶，針對20戶弱勢家庭、獨居老人發送春節福袋，包括沙拉油1瓶、醬油1瓶、罐頭1罐、乾麵條1袋。

副所長呂榮崇表示社會愛心人士及募集愛心物資等共同關懷慰問，讓長者可以感受社會溫暖的愛心，並告知獨居長者最新詐騙手法以防止上當受害，也適時提醒外出緊閉門窗防止宵小覬覦的對象，需要協助可以打電話尋求警方協助，讓大家平安歡樂過新年。

呂榮崇、警員粘凊紋結合轄區熱心公益寺廟全真道院、龍壽里里長陳文賓、各公司行號約150人組成愛心關懷團，由眾人的力量合力募資，針對會員發掘獨居老人、媒體報導及里長受理的弱勢家庭們訪查確認關懷對象。

陳文賓帶領下一行人前往轄區貧戶廖姓婦人（女、87歲）雖膝下有一子，但無來往很少探視，呂姓男子（58歲）患有智能障礙，父母雙亡，兄姐極少來往等獨居、弱勢家庭等20戶，逐一關懷生活環境，發送春節福袋(沙拉油1瓶、醬油1瓶、罐頭1罐、乾麵條1袋)，讓他們享受社會滿滿的愛心，可以平安快樂過新年。

(中時 )