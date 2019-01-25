迴龍警寒冬送暖 溫暖弱勢家庭的心

迴龍派出所警方關懷弱勢，讓他們好過年。（甘嘉雯翻攝）

友善列印
中時
迴龍派出所警方關懷弱勢，讓他們好過年。（甘嘉雯翻攝）
迴龍派出所警方關懷弱勢，讓他們好過年。（甘嘉雯翻攝）

農曆春節將至，為讓獨居老人歡喜迎新、溫馨過新年，桃園市龜山區全真道院、龍壽里里長陳文賓、迴龍派出所副所長呂榮崇等一行人昨日前往龜山區龍壽里一帶，針對20戶弱勢家庭、獨居老人發送春節福袋，包括沙拉油1瓶、醬油1瓶、罐頭1罐、乾麵條1袋。

副所長呂榮崇表示社會愛心人士及募集愛心物資等共同關懷慰問，讓長者可以感受社會溫暖的愛心，並告知獨居長者最新詐騙手法以防止上當受害，也適時提醒外出緊閉門窗防止宵小覬覦的對象，需要協助可以打電話尋求警方協助，讓大家平安歡樂過新年。

呂榮崇、警員粘凊紋結合轄區熱心公益寺廟全真道院、龍壽里里長陳文賓、各公司行號約150人組成愛心關懷團，由眾人的力量合力募資，針對會員發掘獨居老人、媒體報導及里長受理的弱勢家庭們訪查確認關懷對象。

陳文賓帶領下一行人前往轄區貧戶廖姓婦人（女、87歲）雖膝下有一子，但無來往很少探視，呂姓男子（58歲）患有智能障礙，父母雙亡，兄姐極少來往等獨居、弱勢家庭等20戶，逐一關懷生活環境，發送春節福袋(沙拉油1瓶、醬油1瓶、罐頭1罐、乾麵條1袋)，讓他們享受社會滿滿的愛心，可以平安快樂過新年。

(中時 )

下藥迷姦女友妹妹 反咬對方脫衣… 南市公車與機車相撞 85歲翁頭部…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。