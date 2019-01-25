2019年01月25日 11:41 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

距2018九合一大選已過近兩個月，但對國民黨台北市長候選人丁守中來說，顯見他仍念兹在兹無日或忘。昨(24日)不幸傳出參與驗票的民事庭林姓女科長病逝，丁守中在選舉時和柯文哲與韓國瑜的恩恩怨怨，也再次躍居新聞版面，引起熱議。對此，資深媒體人黃暐瀚同天上政論節目表示，當時韓國瑜其實是有意願和丁守中在「台北市以外」的地方同台，但丁守中嚴詞拒絕。

黃暐瀚爆：丁丁選前悍拒韓國瑜好意 不願兩人同台

黃暐瀚在昨晚間的政論節目《新聞深喉嚨》上談到「丁、韓沒有同台」一事，黃說外界對於韓國瑜沒有和丁守中同台一直有很多揣測，但他在選舉後訪問過一些當事人，包括國民黨主席吳敦義。

據他掌握到的事實是，韓國瑜陣營認為由於過去和柯文哲的淵源，去台北市替丁守中站台不方便；但韓國瑜並非不願意和丁守中同台，假如「在台北市以外的地方，韓國瑜是願意和丁守中同台的」，比如說當時韓國瑜、侯友宜、盧秀燕就在台中以「禿子、燕子、探子」三人合體炒熱話題。

黃暐瀚強調，但丁守中陣營無意願離開台北市，所以「拒絕了和韓國瑜同台」的機會。他(黃)認為，自己講出事實，是「希望外界未來可以不要再糾結於韓國瑜不願意替丁守中站台一事」。他強調，選舉開票前沒人知道結果，「韓國瑜方會擔心支持自己的年輕族群和柯粉重疊」，不想到台北市是選舉策略考量；而「丁守中無意離開台北市南下合體，一樣也是選舉策略考量」。如今再去事後諸葛，也沒有太大意義。

不過網友對此看法倒是相當一致，「丁丁放不下啦」、「丁丁就是天龍人，太驕傲」、「丁守中會輸其實是他自己害的」、「丁丁還停留在11月24號」、「當時也沒人敢保證韓國瑜大贏，不用事後諸葛」。更有許多網友搞笑以郝龍斌選前台上高呼口號，「擊潰丁守中」。

但也有網友緩頰，「丁守中深蹲了24年，只差幾千票就圓夢，奮鬥到最後不留遺憾」。

(中時電子報)