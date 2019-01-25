黃暐瀚爆：丁丁選前悍拒韓國瑜好意 不願兩人同台

高雄市長韓國瑜(左)、前藍委、台北市長候選人丁守中。(圖/合成圖，本報資料照)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

距2018九合一大選已過近兩個月，但對國民黨台北市長候選人丁守中來說，顯見他仍念兹在兹無日或忘。昨(24日)不幸傳出參與驗票的民事庭林姓女科長病逝，丁守中在選舉時和柯文哲與韓國瑜的恩恩怨怨，也再次躍居新聞版面，引起熱議。對此，資深媒體人黃暐瀚同天上政論節目表示，當時韓國瑜其實是有意願和丁守中在「台北市以外」的地方同台，但丁守中嚴詞拒絕。

黃暐瀚爆：丁丁選前悍拒韓國瑜好意 不願兩人同台

黃暐瀚在昨晚間的政論節目《新聞深喉嚨》上談到「丁、韓沒有同台」一事，黃說外界對於韓國瑜沒有和丁守中同台一直有很多揣測，但他在選舉後訪問過一些當事人，包括國民黨主席吳敦義。

據他掌握到的事實是，韓國瑜陣營認為由於過去和柯文哲的淵源，去台北市替丁守中站台不方便；但韓國瑜並非不願意和丁守中同台，假如「在台北市以外的地方，韓國瑜是願意和丁守中同台的」，比如說當時韓國瑜、侯友宜、盧秀燕就在台中以「禿子、燕子、探子」三人合體炒熱話題。

黃暐瀚強調，但丁守中陣營無意願離開台北市，所以「拒絕了和韓國瑜同台」的機會。他(黃)認為，自己講出事實，是「希望外界未來可以不要再糾結於韓國瑜不願意替丁守中站台一事」。他強調，選舉開票前沒人知道結果，「韓國瑜方會擔心支持自己的年輕族群和柯粉重疊」，不想到台北市是選舉策略考量；而「丁守中無意離開台北市南下合體，一樣也是選舉策略考量」。如今再去事後諸葛，也沒有太大意義。

不過網友對此看法倒是相當一致，「丁丁放不下啦」、「丁丁就是天龍人，太驕傲」、「丁守中會輸其實是他自己害的」、「丁丁還停留在11月24號」、「當時也沒人敢保證韓國瑜大贏，不用事後諸葛」。更有許多網友搞笑以郝龍斌選前台上高呼口號，「擊潰丁守中」。

但也有網友緩頰，「丁守中深蹲了24年，只差幾千票就圓夢，奮鬥到最後不留遺憾」。

(中時電子報)

柯P專訪稱險遭「韓流」滅頂 韓國瑜3句話暖回..
賴清德2020最大競爭對手？高思博直言：就是他！
擬黑名單不擔心台企遭抵制？蘇揆… 蘇貞昌稱政府要有「假日門市」概…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。