蘇貞昌稱政府要有「假日門市」概念 網驚呼：賴功德 2.0？

行政院長蘇貞昌(中)。（李忠一攝）

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中時電子報
/整理報導

行政院長蘇貞昌今聽取「108年春節期間相關服務措施」裁示，因應今年春節是史上最長假期，政府機關在心態上，尤其各機關人員應注意假期與平日的不同，應有「假日門市」的觀念。此話一出，網友諷刺蘇揆，「好厲害，一句話就搞死下屬」、「賴功德2.0」！

蘇貞昌在聽取「108年春節期間相關服務措施」後，表示今年春節是史上最長假期。因此，政府機關在心態上，應有「假日門市」的觀念。例如圖書館不能像一般公務機關在週六及週日休假，反而要在週六與週日提供民眾服務，再於週一休假。另外，節慶春節期間，人民也會大量進入風景區，故相關機關或首長不能因此休假，若只以平日可以應付的人力及物力，在高峰期出現時，絕對應付不來，必須要有所支援或早有因應措施，這個一定要做到。

對於蘇院長的「假日門市」的觀念，批踢踢網友譏諷，「過年耶！休個假犯法嗎」、「做功德 2.0」、「賴功德2.0」！更有得知消息的網友表示，「好厲害，一句話搞死下屬」、「一上任先是去機場視察下馬威，然後現在又出來說這種話，看不出蘇處理事情的能力在哪裡，只知道基層絕對會被他搞死」、「講幹話嗎！那麼假日就都你們那些政務官和部長留下來阿幫忙辦公，只會騙人講幹話還會幹嘛」。

但也有網友認為，「交通部門春節休假才是笑話吧」、「還好吧！他是說首長，你當到這職位，還想見紅就休？那你還是回去當科長吧」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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