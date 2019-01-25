NBA》五星戰隊太強！柯瑞38分領勇士9連勝

柯瑞25日轟下全場最高38分，幫助勇士輕取巫師。(美聯社)

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中時電子報

勇士「五星戰隊」真的太強大了！靠著柯瑞轟下全場最高38分，外加4籃板、3助攻，杜蘭特也有21分，考辛斯17分、6籃板，勇士終場126比118擊退巫師，除摘9連勝，也是客場8連勝，目前34勝14敗，繼續穩居西區龍頭。

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一路保持雙位數領先的勇士，卻在末節遭到地主巫師打出12比2，把比數追成只落後2分局面，但勇士換上柯瑞與杜蘭特，隨即回以9比0猛攻，根本不給巫師任何追平或超前機會，伊戈達拉最後1分38秒三分命中確定勝局。

柯瑞全場24投14，含三分球投8中2，證明就算沒有投進太多三分球，他還是可以搶下高分，自從考辛斯宣告傷癒復出後，勇士3戰全勝，平均勝分更達15分之多，看來只要五星戰隊保持健康到季後賽，3連霸幾乎毫無懸念。

以往上季總冠軍隊造訪華盛頓特區打客場，通常都會前往白宮接受美國總統接見表揚，但因現任總統川普跟柯瑞、杜蘭特、格林等球星不對盤，勇士連2年都沒進白宮，25日全隊反而跑去找前總統歐巴馬合照，擺明徹底打臉川普。

至於地主巫師雖有3人得分破20，阿里查27分，畢爾22分、10籃板，薩托納斯基也有20分，可惜少了整季因傷報銷的主控沃爾，巫師還是沒法擊敗強大的勇士，目前20勝27敗，位居東區第10，看來不太可能晉級季後賽了。

(中時電子報)

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