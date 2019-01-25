新年走春去哪裡？台南「這裡」看全台獨家祈福大金豬吃飽喝足溜小孩

奇美幸福工廠抱金豬遛小孩 春節親子活動懶人包
友善列印
中時電子報
綜合報導

過年最讓人期待的就是與家人一同走春，但適合闔家歡樂的地點究竟在哪裡？位於台南的「奇美食品幸福工廠」會是你的好選擇。這裡除了擁有全台獨家的祈福大金豬以及工廠導覽、DIY創意工坊、親子餐廳之外，還有福袋與伴手禮讓你帶回家！

這次「奇美幸福工廠」特地打造了全台獨家祈福大金豬，總長約有三公尺高，而它不僅僅是個吉祥物，還是個做公益的好機會。遊客可以透過<祈福大金豬許願活動>將許願金投入金豬裡，領取許願卡對加持過的金豬許願，主辦方會挑出3名幸運的參與者並為他們完成願望，而在年底殺豬公時，會將許願金全額投入公益，奇美食品行銷部經理林婉婷邀請民眾做公益，一起用新台幣讓祈福大金豬長得又胖又肥。

除了超有看頭的祈福大金豬之外，購買燒包品牌形象館入門票即贈送「幸福攏總包」獨家設計App互動3D立體浮空投影、AR虛擬實境等體驗，數量有限，只送不賣(購票贈品不定期更新)；參觀預約還有專人帶領體驗導覽，有館內新設施─著色AR包小子海底歷險、以及新春期間特別推出的豬豬創意手做課程，帶你親手製作杯子蛋糕與餅乾；超應景的金豬拓印春聯也是必玩之一，還可以試試手氣玩「金豬幸運星」投骰子，將有機會全家人免費參觀燒包主題形象館喔！

逛完也玩完了，肚子餓了怎麼辦？別擔心，這裡的親子餐廳絕對可以讓你吃飽喝足。不妨試試照燒木板雞肉刈包、日式拉麵、牛肉麵、日式煎餃，以及金豬年一定要來一碗的金豬報喜豬丼飯，暖心又暖胃。吃飽後絕對不能少了伴手禮，像是超夯NO1.黃金鳳梨酥、綜合水果酥都是選用台灣在地愛文芒果、桂圓為餡料，以獨創的「黃金工法烘焙」製成，而幸福頌年輪蛋糕的口感上分為軟式年輪、硬式年輪兩款等，以上都是必買之物。

另外，在金豬年之際試試手氣，「奇美幸福工廠」推出了限量666個超值福袋，只要888元就能把萬元好禮帶回家，大獎包含奇美50吋大電視，絕對不要錯過大好機會！所以住在北、中部的朋友，不妨這次南下來個台南一日遊，還可以去鄰近的奇美博物館走走，為自己和家人渡過一個充實的春節假期。

奇美食品幸福工廠

地址：717台南市仁德區機場路1008號

營業時間：每週二-週日9:00-18:00週一休館 固定公休，

遇連假則順延 年假期間照常營業（除夕公休）

(中時電子報)

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