花蓮救災戰友！蔡英文：袍澤情感永記在心

蔡英文慰勉53工兵群。（楊佳穎攝）

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蔡英文慰勉53工兵群。（楊佳穎攝）

去年2月花蓮強震，總統蔡英文曾出借專機，首度載送陸軍53工兵群赴花蓮救災；如今春節又將到來，蔡英文今特別安排赴桃園53工兵群慰問、頒發加菜金，並在致詞時感性表示，在花蓮救災的戰場上，曾與官兵一起為災民的身家安全奮戰，「這份共同作戰的袍澤情感，我永記在心。」

「大家還記得嗎？我和53工兵群的弟兄姊妹們，曾經一起執行國軍保家衛國的任務」蔡英文回憶，去年2月花蓮震災發生後，自己與53工兵群一起搭機到花蓮，秉持「救災即是作戰」的原則，快速投入搜救工作。她也說，工兵部隊的戰力令自己印象深刻，「逢山開路、遇水架橋」的精神，也讓國人體會到國軍勇於克難的堅強戰力。

蔡英文接著說，台灣的地理條件，彰顯工兵的重要性，在平時、救災任務上，工兵是主力，戰時則能讓部隊保持機動性，善用地形優勢讓戰力完全發揮，「你們在花蓮震災的救災表現，不僅讓我以你們為榮，也讓社會體會到，工兵絕對是一支必須重視的兵力。」

「53工兵群是我的袍澤、我的戰友！」蔡英文說，國家安全沒有假期，天災更難以預測，工兵部隊的戰備任務非常沉重但也非常重要，即便春節假期快到了，仍有部分的人員留下來戰備，「謝謝各位堅守崗位，繼續執行保家衛國的任務」，因為有大家的辛勞，國人才能過個好年。

(中時 )

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