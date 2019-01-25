姬情台三線前進港都 黃妃「無痕內褲」準備好了！

2019年01月25日 11:36 中時 蔡琛儀

黃妃(右起)、王瑞霞、秀蘭瑪雅將在高雄開唱。(米樂士娛樂提供)

金曲歌后黃妃、秀蘭瑪雅與台語天后王瑞霞合組「S.H.W」，去年在台北國際會議中心舉辦「姬情台三線」，這回正式宣布將前進高雄開唱。

黃妃更是貼心為姐妹們買好秘密武器「無痕內褲」，打趣說：「上次的有鬆緊帶、又是低腰，視覺效果看起來不好，這次我們準備好無痕內褲，希望穿上禮服可以美美的。」細心問好尺寸北上送給另外兩位歌后。

身為高雄人的黃妃對於演出場地「義大世界」毫不陌生，除了全家會來此逛街，有懼高症的她還陪著兒子搭乘摩天輪，她笑說：「兒子吵著要坐，變成我是嚇到哭翻、老公則是在一旁笑翻。」也以媽媽角度推薦駁二、愛河很適合親子漫步踏青，左營地區則有很多好吃小吃，她的愛店是一家晚上才營業的烤黑輪攤。對於終於能在家鄉開演唱會，她也哽咽說希望爸媽有機會能到現場聽歌。

秀蘭瑪雅則對「快速換裝秀」有些擔憂，她上次台北站擔任「打頭陣」只有短短90秒能換衣服，因此衣服有些小細節沒有穿好，這次會做好萬全準備；她想起剛出道時下高雄做電台宣傳，對於六合夜市的烤雞腿、海產粥最難忘懷，希望這次有時間可以去解嘴饞。某次颱風天停班停課，卻接下了高雄菜市場的商演，「當天颱風暴風圈整個登陸了！邊唱看到紙箱、塑膠飛來飛去，台下一堆觀眾穿著雨衣、撐著傘在聽我唱歌，後來才知道原來他們是在等抽獎。」

王瑞霞則是在高雄扎根奠定演藝路，對於高雄有著濃厚感情，「高雄對於我們那個時期的台語歌是重要的發源地，那個時候台北比較沒有台語的曝光機會，所以那時候到高雄夜市唱歌、賣專輯是必經的事，也從那邊訓練膽量、累積經驗，我第一次被叫出王瑞霞就是在高雄。」演出當晚就會結算銷售業績、夜市裡每家唱片行都得實際走訪演出才不會得罪，還要設計不同歌單來刺激買氣，曾在一個夜市連唱五攤、一晚賣出千張專輯。她最愛的高雄味是鍋燒意麵，但曾鬧出自己到飯店外逛街卻迷路，只好打電話回飯店請人帶回。

「姬情台三線」2019演唱會門票將於1月29日早上10點正式開賣，購票洽年代售票系統，相關資訊票價請洽官方粉絲團。

(中時 )