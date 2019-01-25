護理師鏡頭紀錄癌母「捕捉希望」攝影比賽獲獎

2019年01月25日 12:19 中時 柯宗緯

護理師傅玉潔以鏡頭紀錄母親抗癌過程，鼓勵更多癌症病友和家屬勇敢以對，她以「陽光曬乾眼淚」作品參加癌症希望基金會第5屆「捕捉希望」攝影比賽獲得第三名。「捕捉希望」數位攝影比賽，藉鏡頭傳達抗癌正能量，比賽今年邁入第7屆，1月底將截止收件，祭出最高獎金2萬元。

傅玉潔的媽媽罹患乳癌化療住院，某日媽媽突然興起曬太陽的念頭，強忍著身體不適，努力往窗邊移動，坐定位後任由陽光灑落身上。玉潔看到後，內心對這份堅強既感動又不捨，所以用手機拍下瞬間，並以「陽光曬乾眼淚」為題，投稿參加「捕捉希望」活動，鼓勵母親和自己及更多癌友，迎向陽光。

雖然媽媽為了家人，抗癌期間從不輕言放棄，但最終仍因多次治療失效，不得不坦然放棄治療，並於第5屆「捕捉希望」頒獎典禮的隔年（2016年），讓64歲的人生劃上句點。即使不敵病魔，媽媽勇敢的抗癌精神已永留家人心中。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，興趣能帶給人動力及目標，正向態度也被證實可有效延長癌症患者壽命，因此舉辦「捕捉希望」就是希望病友、家屬及醫療團隊在癌症敲門時，可以用不同態度來面對，拍照是一種、大家一起參賽當然也是。

第7屆「捕捉希望」數位攝影比賽，共分成癌友、親友及醫療團隊3組，每組將評選前3名及5名佳作，最高獎金2萬元，收件自即日起至1月31日止，歡迎有興趣的癌友、病患親友及醫療人員趕快報名參加。欲知更多詳情，請上癌症希望基金會官網查詢，或電洽(02)3322-6287分機125王小姐諮詢。

(中時 )