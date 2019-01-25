就職滿月　侯友宜促銷深澳鐵道自行車百元優惠

新北市長侯友宜（右）今（25）日就職滿月，特地打扮成「警探」勁裝前往新北市瑞芳區的八斗子車站，促銷深澳鐵道自行車。（張穎齊攝）

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新北市長侯友宜（右）今（25）日就職滿月，特地打扮成「警探」勁裝前往新北市瑞芳區的八斗子車站，促銷深澳鐵道自行車。（張穎齊攝）
侯友宜比讚。（張穎齊攝）
侯友宜準備出發。（張穎齊攝）
新北市長侯友宜（中）與大日開發有限公司總經理蘇幸福（右二）、新北市議員林裔綺（右一）、瑞芳區長陳奇正（左一）合影。（張穎齊攝）
侯友宜今天一身酷帥的警探勁裝。（張穎齊攝）
侯友宜提早跟大家拜年。（張穎齊攝）
新北市議員林裔綺（左）體驗RailBike深澳鐵道自行車。（張穎齊攝）
瑞芳區長陳奇正（左）體驗RailBike深澳鐵道自行車。（張穎齊攝）

新北市長侯友宜今（25）日就職滿月，特地打扮成「警探」勁裝前往新北市瑞芳區的八斗子車站，促銷深澳鐵道自行車，他表示，RailBike每人單程原價150元，而優惠價100元只到31日止，現在加碼延長至2月19日元宵節，同時提到他反對深澳燃煤電廠就是為了保存這一帶的山海美景，歡迎大家春節到此一遊。

侯友宜今天穿戴黑墨鏡、黑色皮外套、牛仔褲，一身勁裝打扮，宛如回到「警探時代」。他笑說，沒有啦，他以為今天海邊有點冷，結果陽光有出來，只是希望用輕鬆的方式來與RailBike結合，讓山海與人要連成一體。

「感覺超讚的！」侯友宜說，他騎完之後感覺超棒，且超級喜歡，雖然騎的時間很短，但很愉快，呼籲過春節的好朋友都可來這裡好好享受。

侯表示，深澳是台灣沿海最美的鐵道支線，全長雖只有1.3公里，但可看到最美麗的山海，以及上一代所留下來的礦坑文化，結合低碳旅遊，每次都可吸引很多人來騎乘鐵道自行車。

侯友宜強調，深澳燃煤電廠對環境生態會產生嚴重破壞，並影響居民健康，所以他在選前就推出「青春山海線」的政見，要串聯淡水到三貂角的廊帶，創造低碳生態旅遊，保存最美的山海美景，留給下一代。

此外，侯也大力促銷RailBike，指出在就職滿月這天特別親自加碼，將原定僅至31日為止的100元每人單程優惠票價，延長至2月19日止，讓民眾從年假一直到元宵節都能享受優惠，20日再恢復150元，並正式營運。

最後，侯也推薦在地漁會及社區媽媽的漁村特色美食，在場享用白帶魚米粉湯等，宣布新北市政府於28日起開賣優惠套票，結合周邊景點及特色體驗，包括水湳洞、金瓜石、九份、象鼻岩、深澳漁港、海科館、山城美館、地區咖啡館及漁村料理，以最低480元的優惠價格發售，共計2000份套票，售完為止，套票預約請上新北市觀光旅遊網。

(中時 )

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