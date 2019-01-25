買年菜看這裡！北市公有市場休、開市一覽表

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除夕夜圍爐年菜，你準備好了嗎？公有市場年菜活動熱賣，年味十足，為了避免民眾撲空，北市市場處今公布公有市場休、開市資訊，多數市場2月5日休市至2月9日，並於2月10日開市，部分市場則有零星攤商營業，詳細資訊請上官網查詢。

市場處官網

因應年節將至，北市市場處嚴選天下第一攤的特色料理及樂活名攤，以全雞為例，可到華山市場「旺進雞行」、道地台式口味中山市場「鶯歌號」、西寧市場「味邨燒臘店」或是成功市場「姚雞庄成功店」（該店除了人氣商品鹽水雞、燻雞等，滷味更獲得經濟部肯定評為2018十大滷味），買隻鹹水雞或煙燻雞當牲禮，拜完直接斬塊輕鬆上菜。

若想要提升飽足感，新富市場「阿婆油飯」、永樂市場「林合發油飯」、永春市場「春和油飯」、松江市場「益宏食品行」都是口碑推薦的傳統市場好口味；想要帶份伴手禮走春，華山市場「福記餅店」百年老店、大直市場「鼎A9台灣肉類食品名產」40年的老字號肉干名店、松江市場「南北滴雞精」、「滋美珍肉脯店」、西湖市場「王朝熙燕窩」等，都是許多人的送禮選擇。

另外，南門市場推出「年菜採購月開賣」並與黑貓宅急便合作，除原有的傳統熟食，攤商也推出新菜色，包括「逸湘齋」的豬年好運套餐、「南門點心坊」的蛋黃肉鬆千層糕、以及「快車肉乾」與乖乖、星球爆米花聯名等佳餚供民眾選擇；士東市場亦有「士東年貨節」，活動至2月3日止，老字號「士東牛肉莊」、「鬍鬚海鮮」、「福德興」等年貨供選擇。

(中時 )

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