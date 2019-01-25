柯p自曝這件事逼出頭號柯黑 王世堅怒斥：柯卑劣

2019年01月25日 11:52 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

眾所皆知，台北市議員王世堅是頭號柯黑，他與台北市長柯文哲非常不對盤，照理來說，柯文哲4年前是靠綠白合作才選上市長，綠營出身的王世堅沒必要視柯如寇讎，到底兩人為何交惡？柯文哲在電視專訪自曝，是因睛光市場事件惹怒王世堅，且稱當時是老議員欺負新市長。對此，王世堅暴怒回擊說，柯文哲將他的監督與質疑，故意說是私人恩怨，完全顯示柯文哲暗黑性格的卑劣。

王世堅昨在臉書上貼長文回應柯文哲的說法。他指出，柯文哲聲稱與他的恩怨始於上任一個月時的晴光市場事件，但晴光市場事情發生於2015年8月20日，距離柯文哲上任已長達9個月之久，何來上任一個月？他直言問柯文哲，這9個月的時間，王世堅對他的強烈監督、批判，該當如何解釋？

王世堅還原當天狀況，是所有選區議員為當地攤商向市府陳情，根本不是「王世堅以老議員之姿欺負新市長」！他怒斥柯文哲刻意扭曲事實，且「欺善怕惡，專找小市民麻煩」！

王世堅表示，他完全不接受，更不認同柯文哲將對他的監督與質疑，故意說是私人恩怨，因為這完全顯示出柯文哲暗黑性格的卑劣。他並說，會繼續努力在新會期全力以赴、強力監督柯市府，不讓大家失望！

對於柯文哲與王世堅的恩怨，前北市府觀傳局長簡余晏上電視節目說，柯文哲至今仍記恨晴光市場這件事，「代表這個人公報私仇，在一個公開訪問的時候誣衊了王世堅議員。」她直言，「我認為他應該要跟王議員在現場道歉」。

(中時電子報)