《全台最速報》高雄百年一見受矚 韓國瑜爆開春3件喜事

《全台最速報》高雄百年一見受矚 韓國瑜爆開春3件喜事

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中時電子報
綜合報導

◎高雄百年一見受矚 韓國瑜爆開春3件喜事

高雄市長韓國瑜24日晚間出席大高雄不動產公會餐敘，報告開春3件喜事指出，上任後，高雄房市熱絡，如楠梓1個月交易訂單50多筆；1500台重機車隊力拚觀光，至少帶來1500萬觀光產值；廢輪胎收購廠捨台南轉到高雄投資15億元。他說，高雄百年難得一見受到各方矚目，相信2019年開始高雄會越來越熱、富庶，來的人也越來越多。

◎3月訪美4城市 柯證實會去華府Say Hello

台北市長柯文哲3月訪美，預計拜訪亞特蘭大、波士頓、紐約以及華盛頓4個城市。他今受訪時表示，華盛頓是首都，參眾兩院都在那裡，有參眾議員、政治團體，「所以去say hello」、看看也好。

◎椪柑汁吹軍事風 盧秀燕開直播賣砲管椪柑汁

拚經濟，「網」住各種商機！台中市長盧秀燕與農業局長蔡精強合體直播行銷台中「砲管椪柑汁」、「博柑情柑橘禮盒」。椪柑汁由厚鋼管超高壓殺菌製成，生產速度無法加快，每日限量3千瓶，盧秀燕取名為「砲管椪柑汁」，直播時兩人一搭一唱的說，「砲管很貴，要美國國防部同意才能進口？」、「哈，那要多買幾罐」，以輕鬆幽默、親和力十足的方式直播，不輸網紅營造不少買氣。

◎檢察長大風吹 南檢檢長鄭銘謙調廉政署長

法務部新一波檢察長調動名單25日出爐，六都地檢署調動了士林、台中及台南地檢署的檢察長，原南檢檢察長鄭銘謙調廉政署署長，士林地檢署檢察長由現任廉政署長朱家崎接任，台中地檢署則由現任基隆地檢署檢察長陳宏達接掌，台南地檢署檢察長由現任屏東地檢署檢察長林錦村接任。

(中時電子報)

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