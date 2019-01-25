雲林縣土庫冬令送暖 嘉惠低收入戶

2019年01月25日 11:50 中時 許素惠

雲林縣土庫鎮公所舉辦寒冬送暖活動，愛心美髮師義剪。（許素惠攝）

雲林縣土庫鎮公所舉辦寒冬送暖活動，書法老師鄭來福（左）畫梅很受歡迎，鎮長張榮麗也稱讚。（許素惠攝）

雲林縣土庫鎮公所舉辦寒冬送暖活動，也邀請西平社區發展協會花鼓隊表演。（許素惠攝）

雲林縣土庫鎮公所25日上午攜手民間團體，舉辦盛大的寒冬送暖活動，匯集了白米、麵條、食用油、醬油、洗衣精、衛生紙等生活用品送弱勢家庭，現場並有美髮義剪、春聯揮毫等，鎮長張榮麗逐一向大家拜早年。

張榮麗指出，為了讓愛心集中，公所邀集團體或個人聚集開辦愛心嘉年華會，大家設攤行善，成為真正的愛心園遊會，除此之外，各界也捐贈了白米、油、洗衣精、衛生紙等日常用品，送轄內低收入戶，減輕生活負擔。

轄內社團店家響應熱烈，雲林科技大學書法社李明賢、鄭來福、陳瑞銘、廖銘煙、黃銘家、黃新營、林映辰、許克志等現場揮毫春聯，十分搶手。

200多低收入戶走進公所沿著攤位領取物品，品嘗西點等美食，並接受義剪，每個人提了大包小包的禮品，滿載而歸，義工也對貧困獨居老人噓寒問暖，場面溫馨，充滿年節喜氣。

張榮麗說，寒冬送暖開辦多年，社團不減反增，顯示大家愛心濃厚，不受景氣不佳影響，大家熱烈展現互助心，讓貧困人家感受愛與溫暖。

(中時 )