花在彰化 賞花海、看光雕、嘗美食還有火龍狂燄

2019年01月25日 12:25 中時 吳敏菁

春來花發好運發！彰化縣年度花在彰化系列活動，從2月5日大初一到2月19日元宵在溪州公園熱鬧登場。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美25日巧扮花仙子，為花在彰化代言。（吳敏菁攝）

春來花發好運發！彰化縣年度花在彰化系列活動，從2月5日大初一到2月19日元宵在溪州公園熱鬧登場，展出在地花卉結合彰化燈會。白天賞花，晚間賞光雕，還有系列精彩節目，更邀請中國大陸重慶「銅梁火龍」，鐵水化烈焰，帶來狂熱的震撼。

彰化縣長王惠美25日巧扮花仙子為今年活動宣傳代言，歡迎來全國最大的平地森林公園走春，體驗彰化花卉王國的盛宴，品嘗在地美食。

王惠美表示，縣府團隊朝向提升農業競爭力為目標，將規畫東亞花卉拍賣中心暨花卉觀光走廊，打造全球農業運銷物流中心、亞太農業生技研發中心等，創造就業條件

，吸引觀光。

「2019花在彰化～花好月圓、豬事如意」系列活動涵蓋溪州公園、埤頭百寶村、田尾公路花園、吃在北斗等活動。漫遊溪州公園，還可前往田尾公路，到北斗老街吃遍在地美食，悠遊埤頭百寶村。

溪州公園主活動開放時間為上午9時至晚間9時，包括花卉主題館、花卉應用產業展、地方特色展、農特產品展售、花車馬車歡樂行、苗圃花海與贈苗活動、學校與社區團體舞台表演活動、食農教育DIY、地方美食區。

今年除了延續去年夜間燈飾，更首度結合光影藝術科技，在溪州公園綠薏湖中打造巨型月球裝置藝術，搭配每半小時10分鐘的光雕，主燈以擬人的親子生肖豬為意象。

初一及元宵邀請知名太陽劇團舞者張逸軍和戊己劇團連袂演出。元宵當晚，更邀請中國大陸重慶「銅梁火龍」，感受打鐵水、噴火花，人在火中舞，龍在火中飛，陣陣火雨和火流星直撲而來的華麗、熱烈。

為了紓解交通，縣府呼籲多多利用大眾交通工具，台糖停車場至溪州公園、田尾停車場至公路花園都安排接駁車。

(中時 )