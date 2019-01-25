被批干政 李佳芬再度出席高雄長庚挺公益

2019年01月25日 12:20 中時 林宏聰

高雄市長韓國瑜的太太李佳芬日前因代表出席公益活動，被外界批評「外戚干政」，她25日再度公開參加高雄長庚「心療癒藝術饗宴」關心癌症治療議題，她受訪表示，社會各角落都需要每個人多點付出，不會因為部分雜音就退縮，該做的還是去做，這段期間她其實也私下出席社福團體活動，不會擔心外界對於干政的批評。

李佳芬25日上午出席高雄長庚「心療癒藝術饗宴」，院方與知名插畫家眼球先生合作，在永慶尖端癌症治療中心的報到區設置彩繪牆、大型公仔雕塑，讓病患一走進來就有好心情；李佳芬更加碼建議，可以擺個咖啡座，讓空間裡充滿咖啡香，「我也可以donate（贊助）一下，雲林古坑的咖啡很不錯！」

韓國瑜昨提出宣傳高雄觀光新構想，說要幫女兒韓冰辦「比舞招親」，李佳芬今日受訪時透露，「昨天他就被敲頭啦」，目前沒有男朋友的韓冰對爸爸抗議，說「誰叫你幫我招親的？」女兒小小情緒反應，韓國瑜就相當重視，不知道該怎麼回應才好。

另外，韓國瑜日前也被陳文茜爆料，說他曾暗戀歌手潘越雲，李佳芬哈哈大笑說「他是開玩笑的吧」，她說，和韓國瑜從學生時代就很喜歡聽潘越雲的歌。

韓國瑜就職滿月，李佳芬面露驚訝，直說「真的？有那麼快？」媒體要她替老公表現打分數，李佳芬說，韓國瑜非常認真，每天回家都在聊還有什麼做得不夠快、有哪些施政可以讓市民更有感，她都覺得被冷落了，如果要打分數，「應該快打到滿出去了吧」、「我覺得100＋N了」。

李佳芬表示，過年到了，由於親友都知道韓國瑜最近非常忙碌，體力透支，因此年節期間已有默契，不會讓他到處跑，希望就是北中南找個定點，盡量讓韓國瑜睡覺休息。她以往都會做年菜，今年恐怕沒什麼時間，不過韓國瑜不會要求太多，凡是下飯的菜都很愛吃，例如蒜苗炒臘肉、獅子頭、紅蔥炒排。

(中時 )