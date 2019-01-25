聯新國際醫療4年2400萬 贊助菁英選手拚東奧

聯新國際醫療4年2400萬贊助菁英選手拚東奧，今於體育署舉行簽約議式。（廖德修攝）

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為了讓優秀運動員獲得完整醫療照護，聯新國際醫療集團推出「菁英運動員贊助計劃」，預計4年2400萬元，每年600萬元，協助運動員照顧好身體。集團總執行長張煥禎表示，短期目標鎖定2020年東京奧運、2022年杭州亞運，希望選手能贏回更多獎牌和獎金。

張煥禎說，這項計劃是聯新國際醫療成立以來，最大規模的優秀運動員贊助計劃，內容包括：360度全方位專業醫療傷檢、專屬尊爵醫療照護、訓練津貼、得牌加碼獎金等。其中運醫傷檢將提供運動員每年例行1次與大型比賽後的全方位運動健檢服務。

選手專屬尊爵醫療照護則提供24小時專責熱線，協助安排綠色醫療通道，迅速到壢新醫院或指定醫院所就醫。門診或住院的相關醫療費用，無論健保或自費，都是全額補助無上限。

訓練津貼則包括每個月補助選手有關運動營養、訓練器材、防護器材、教練聘請等費用。還有得牌加碼獎金，會依照參加國際賽的名次提供獎勵。

資深射擊女國手林怡君表示，很感謝聯新國際醫療提供這麼詳盡的照顧計劃，運動員最怕受傷影響成績，有了頂級醫療團隊做後盾，選手就可無後顧之憂，全力拚成績。林怡君是2000年雪梨奧運國手，奧運奪牌是她的夢想，3月墨西哥世界盃東京奧運是奧運資格賽，她將全力爭取參賽門票。

今天參與簽約儀式的貴賓有教育部體育署長高俊雄、中華奧會主席林鴻道、贊助計劃遴選委員會召集人陳全壽、聯新國際醫療集團總執行長張煥禎，以及頂尖選手林佁君、陳奎儒、蘇柏亞等多人。

(中時 )

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