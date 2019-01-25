企業贊助 八馬擴大2019桌球紮根計畫

Total Swiss積極贊助資源投注在向下紮根的少年、青少年桌球選手。(黃邱倫攝)

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中時電子報

Total Swiss八馬國際公司自2017年6月起陸續成立女桌男桌隊伍，幫助退役國手延長運動壽命，TS男女桌球隊好手轉戰國內外，成果豐碩、轟動球界。

Total Swiss積極贊助資源投注在向下紮根的少年、青少年桌球選手，提供（少年國手每月5000元獎助金）營養產品、練球場地及專屬教練等多項贊助內容。短短一年，即幫助少年國手取得驚人進步。

其中少年選手林晉頡獲2018年東亞少年盃個人組亞軍；青少年選手許宸逢獲2018國語日報盃國中組個人單打冠軍。

Total Swiss創辦人王文欽決定於2019年擴大桌球紮根計畫，加強贊助桌球重點學校台南市私立長榮中學20萬元，購買球具、球服、訓練設備外，並提供選手瑞士原裝進口細胞營養品。該營養品已幫助台灣空手道選手在2018年亞運獲得2金1銀2銅史上最佳成績。

個別簽約贊助10到18歲的少年、青少年桌球菁英及潛力選手15位；台北市立大學優秀及潛力選手2位，合計17位。

17位簽約贊助之少年、青少年、菁英及潛力選手，贊助項目包括，提供完整營養補充品、提供完善桌球訓練場地並聘請專業的國手教練培訓輔導。

贊助對象如具各級國手資格，該年度依照級別提供每月5000-18000元不等獎助金，以及每年三至四次血液健康檢查、移地訓練、出國比賽等各項經費。

王文欽表示，希望積極承擔社會責任的行動，也能夠發揮拋磚引玉的效果，帶動更多的企業一起贊助運動、獎掖好手，扮演選手們登上舞台發光發亮的後盾。

桌球協會理事長林茂榮說，感謝企業願意站出來贊助選手，能無後顧之憂的狀態下成長起來，進而能在國際舞台為國爭光。

(中時電子報)

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