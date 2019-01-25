學測英文偏易 愚人節、天使魚入題

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旺報

108學測25日登場，首日首場考試英文，高中教師們一般認為試題平易近人，細心作答即可。大考中心副主任鄭中平表示，今年選用文章多是有趣的知識或故事，如愚人節由來、天使魚、餘音繞樑現象等；非選題延續去年「排隊現象」繼續在地化，今年考高鐵和台灣引以為榮的事物。

大考中心試務召集人沈青嵩表示，英語考試一切平和，有考生因A型流感、嘔吐和情緒問題，啟用3間備用試場；之前則有20件因突發傷病申請備用試場。

松山高中教師陳可欣表示，該份試卷側重閱讀能力和理解，要擷取信息並統整，字彙主要出自一到四冊；注重字彙和語意，試題取材多元，有科普題也有文化題。

中正高中教師吳佳穎認為，17題文法題「有陷阱」，綜合測驗選材很有趣，包括愚人節、鳳梨葉做皮革、節食眼鏡等。

建國中學教師劉家慧認為閱讀題多元，讀熟基本單字即可，但16題有10題是細節題，需要考生細心作答；北美圖騰題幹較長但也提供圖片，也算友善；46題考文章組織較罕見，不過106學測也考過。

松山高中教師李宜樺表示英文作文比較難的是第一段要想出兩個「你認為台灣引以為榮的面向」，考生可能會寫人、地標、美食等等；另外今年試題中間偏易，但是考了很多片語、轉折語和搭配用法，鑑別度算高。

(旺報 )

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