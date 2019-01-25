「幸福花蓮．花園城市」徐榛蔚：打造花園城市從縣府開始

2019年01月25日 12:26 中時 范振和

花蓮縣環保局長饒忠（右二）與財政處長劉台文（左）等人植栽蘭花。（范振和攝）

花蓮縣府員工認真植栽蘭花，讓縣府前菩提樹乍現美麗蘭蹤。（范振和攝）

花蓮縣政府四周樹木攀上了蝴蝶蘭，迎風搖曳，美麗吸睛。（范振和攝）

花蓮縣政府農業處員工先指導縣長徐榛蔚（右）讓蘭花優柔上樹。（范振和攝）

「幸福花蓮．花園城市。」花蓮縣長徐榛蔚25日上午引領各局處首長與同仁在縣府周圍種植蘭花，她強調，打造花園城市，就從縣府開始！

徐榛蔚由農業處長羅文龍陪同，帶領縣府各局處首長及同仁們一起在縣府前菩提樹下種植蘭花，示範景觀植栽改造，未來將推展到全縣13鄉鎮市，歡迎花蓮鄉親一起打造花蓮縣。

農業處指導員現場教學，將蘭花植栽樹上，縣府四周的菩提樹、黑板樹等，每棵樹植栽3至6株不等的蝴蝶蘭，迎風搖曳，煞是好看。徐榛蔚不忘感謝花園城市的幕後英雄，將知卡宣綠森林公園19.5公頃綠美化，也期待鄉親在清淨家園的同時，也能清理居家四周環境，讓花蓮變成美麗的花園城市。

徐榛蔚指出，種花、修剪與植栽，如同人生每個階段的成長，體會生命的過程，都要不斷的修正自身言行，不斷地學習，花蓮都是一家人，請大家攜手同心，讓花蓮更加美麗和諧。

她也提及，綠色可療癒心靈，期待透過賞花、愛花木，形成善美的循環，花蓮正積極邁向花園城市，縣府每年10月起至隔年1月底都接受鄉親申請植栽美化環境，今年將申請期限延長至2月28日止，鄉親可以憑身分證與栽植基地土地所有權相關證明，前往縣府農業處或各鄉鎮市公所登記，免費領取苗木。

提供的喬木、灌木琳瑯滿目，有七里香、重陽木、肖楠、台灣欒樹、台灣櫸木、羅漢松等數十種，除縣內各公家機關、學校、社區、團體可免費申請100株外，一般民眾以20株為限，每人每年度可申請1次，縣府籲請鄉親共同美化花蓮，淨化心靈。

(中時 )