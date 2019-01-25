NBA》韋德、羅斯明星賽落選 球迷不滿

2019年01月25日 12:24 中時電子報 盧品青

明星賽先發陣容揭曉，球迷高票選出的閃電俠韋德(Dwyane Wade)、飆風玫瑰羅斯(Derrick Rose)都被刷下。按照以前的制度，這些人是理所當然的先發，包括神童東契奇(Luka Doncic)、一眉哥戴維斯(Anthony Davis)也應該是先發。

然而隨著票選制度改變，球迷投票只佔50%，顯然其他球員和媒體認為杜蘭特(Kevin Durant)、肯巴沃克(Kemba Walker)更有資格進明星賽。杜蘭特肯定是比東契奇更優秀的球星，但是明星賽選出的先發不是觀眾最想看的球員，這樣明星賽是打給誰看的？

有球迷在網路上表示，反正明星賽都亂打一通，完全沒必要選最強的球員，如果球迷希望在韋德生涯最後一年給他打明星賽先發，何妨就順著球迷的意思。

然而《雅虎體育》作家歐文斯(Jason Owens)肯定新票選制度，他認為明星賽是獎勵表現傑出的球員，而不是最有魅力的球員。韋德和羅斯都風光過了，就算球迷喜歡他們，也不該再霸占明星賽先發席位。

完全交由球迷投票也有弊病，例如帕楚利亞(Zaza Pachulia)幾年前靠著家鄉喬治亞共和國灌票，差點成為場均5.4分、4.7籃板的「明星球員」。新制度粉碎了帕楚利亞的球星夢，他至今連明星賽替補都沒進去過。

現今的勞資制度也與明星賽有關，「羅斯條款」就有保障入選明星賽先發的年輕球員，既然先發席位和球員待遇掛勾，全部交給球迷來投票似乎也不太合適。儘管球迷捨不得韋德與羅斯，但目前的票選制度已經是比較折衷的辦法了。

(中時電子報)