LEXUS UX 250h 2019新車試駕 崑成x慈哥初體驗

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中時電子報
綜合報導

繼去年11月22日，正式發表全新UX 200都會豪華跨界休旅後，緊接著LEXUS總代理和泰汽車又發布於2019年1月即將推出UX 250h，且同時宣布開放受定，短短一個月內，在沒有價格資訊的前提下，訂單也已突破500台！表示多數車主對於UX 250h的期待。

LEXUS UX 250h 2019甫一推出就大獲好評(圖/業者提供)

本月15日，和泰正式宣布UX 250h的售價與規格，果然沒讓等待的車主失望。UX 250h採用第四代Hybrid技術，搭載41%世界最高熱效率的量產引擎、輕量化的PCU控制模組、效能提升的鎳氫電池及全新設計的ECVT變速箱，目標除了提升燃油效率外，更是致力帶給車主更直接且順暢的駕乘體驗，因此這次旺車網特定邀請汽車界試車達人崑成哥拍攝影片，來為我們讀者來測試這台UX 250h駕馭感受。

UX 250h採單一等級設定，UX 250h較UX 200菁英版加入Hybrid動力系統外，更是新增腳踢感應式電動尾門、Smart Access免持鑰匙車門啟閉系統及雨滴感應式雨刷。當然，UX 250h也享有HV電池8年或16萬公里保固，讓車主享受Hybrid獨特魅力時無須後顧之憂。

(中時電子報)

這次旺車網派出慈哥與試車達人崑成哥一同來體驗UX 250h的魅力。(圖/中時電子報拍攝)

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