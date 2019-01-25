MLB》看一場少一場！朗神海外賽後上場機會低

2019年01月25日 12:26 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

水手隊昨（24日）與45歲的鈴木一朗達成小聯盟合約協議，他將有機會隨隊赴日參加海外賽，不過今天水手總管狄波多（Jerry Dipoto）談及海外賽後的安排時表示，球隊會以培養年輕球員為主，意即球迷再看到一朗比賽的機會越來越低。

鈴木一朗在日職連續7年在入選明星賽，也連7個球季拿下太平洋聯盟打擊王，5度獲得安打王，進入美職後，2001年就成為美聯新人王，打擊王、安打王、盜壘王及金手套也都是他的囊中物，且連10年入選明星賽。

2017年結束在馬林魚的球季後，水手再度簽回鈴木一朗這位傳奇球星，不過他去年僅出賽15場，5月就轉任球團特助，期間協助球團訓練，將自身經驗傳承給年輕球員。

昨一朗昨天與水手達成小聯盟合約協議，只要他在春訓結束前維持健康，就有機會進入海外賽的28人名單，狄波托表示：「我們先預期一朗會在我們海外賽的28人名單，我們與他簽下小聯盟合約，他會參加春訓，若能健康地和我們一起去東京，就有機會上場。」

狄波托說：「我們帶上鈴木一朗的目的，就是想把歷史上最棒的球員帶回場上，並看看會發生什麼事，我們很尊敬他，也很感謝他為球隊所做的貢獻。」

至於東京海外賽後對鈴木一朗的規劃，狄波托則答道：「從東京回來會發生什麼事？首先，我們得先確認他的身體狀況是否能比賽，不過在海外賽之後，球隊會以培養年輕球員為主。」

(中時電子報)