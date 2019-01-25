NBA》東契奇爆發秘密 季前跟他閉門特訓！

原本東契奇(左)本季表現爆發原因，是去年8月偷跟柯瑞練球。(美聯社)

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中時電子報

獨行俠菜鳥後衛東契奇本季打出令人驚艷成績，幾乎沒花什麼時間，就快速融入NBA的高強度打法，也獲取高人氣，如今他爆發的秘密終於曝光了，原來是在去年8月下旬，他就跟勇士球星柯瑞一起閉門特訓，提前吸收不少備戰經驗！

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其實NBA向來都有菜鳥球員跟前輩球星一起季前訓練的傳統，但這種合練情況往往不會保密到家，也很快就被美媒曝光，可是東契奇這次跟柯瑞選在距離甲骨文球館附近的體育館練球，卻徹底封鎖消息，甚至拉上所有窗簾避免偷拍。

原因就是東契奇的經紀人達菲希望能讓這名未來之星，提前做好進入NBA的準備，「對我來說，我只是想讓東契奇接觸像柯瑞這麼優秀的人，讓他不僅可以學習到柯瑞的技術，更要學到柯瑞認真的訓練態度。」達菲受訪時表示。

在這次秘密特訓之前，達菲先跟柯瑞的專屬訓練師佩恩強調，「東契奇從未受過這樣的訓練，這一切對他來說非常新鮮，也要對他更有耐心。」結果看來東契奇相當「受教」，完全展現在本季場均19.9分、6.8籃板及5.3助攻數據上面。

「我要讓東契奇知道，就算是像柯瑞這樣的超級巨星，也要接受別人教導，也要有人糾正錯誤，柯瑞的訓練師告訴他，要這樣做，不要那樣做，」達菲說，「他就會意識到，就連柯瑞都需別人幫助變得更好，這種經歷是很特別的。」

(中時電子報)

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