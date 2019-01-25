G哥登黑山墜谷亡 綠委籲鬆綁登山管制

2019年01月25日 12:46 中時 鄭舲

登山客「G哥」吳季芸攀爬中央山脈南三段墜谷身亡，登山申請、管制問題再度引起討論。民進黨立委余宛如、黃國書今舉行記者會，認為以《國安法》限制登山路線已不合時宜，因此應修法鬆綁管制區範圍，除了氣象站、雷達站等軍事重要設施設置區外都應開放，讓登山活動更自由。

余宛如表示，台灣有268座三千公尺以上高山，但國安法第五條規定，「為確保海防及軍事設施安全，並維護山地治安，得由國防部會同內政部指定海岸、山地或重要軍事設施地區，劃為管制區」，由於國安法將這些山頂畫為禁止進入，讓許多山友只能背負「爬黑山」的罵名。

余宛如說，連金門、馬祖這些軍事戰略基地都可以變成觀光場所，為何山地不能開放自由攀登？因此她希望國安法第五條能做適度修正，讓登山客有更多自由登山，同時也借鏡國外經驗，例如設置登山學校、針對登山活動、攀岩、溯溪等做專業訓練，以及山友保險等保障人身安全。

黃國書指出，去年有九名登山客攀爬沒有開放的六順山，被以國安法起訴，回頭思考用國安法限制登山活動，顯然不合時宜。黃國書說，由於登山申請作業流程複雜，也找不到申請窗口，登山客常不得其門而入，不知該如何配合政府政策爬山。

黃國書也說，去年觀光局拍攝台灣的高山廣告，向全世界行銷台灣的高山美景，但問題是設計的登山路線，外國朋友要如何到達、到哪個單位申請、交通工具等配套方案完全都沒有，觀光局2020還要啟動「脊梁山脈旅遊年」的計畫，卻沒看到相對應的配套和準則。

余宛如呼籲國安法修正為「負面表列」，規定禁止進入的地區如高山站、雷達站、飛彈基地、重要軍事設施，其他地區應開放給民眾自由攀登。國防部表示，2017年已經完成逐條審查送出委員會，正在等待二、三讀，山地部分在去年也與內政部合作，解除尖石鄉、烏來區、秀林鄉的管制。

內政部警政署則表示，對於國安法修法，內政部樂觀其成，至於登山申請，現在已經簡化申請程序，可到管制單位臨櫃申請或網路申請，只要附上申請書、計畫書與路線圖即可。內政部也強調，管制目的其實是協助登山者安全保護，若山友有申請，管制單位了解相關位置，有發生災害等狀況時就可提供協助。

(中時 )