校長遭爆擁5車 學校成「賓士展示廳」

2019年01月25日 12:33 中時 張穎齊

新北市欽賢國中校長游文言遭爆將4台賓士占用在校內學生活動空間，如今游已將其他賓士移走，只留1台代步的。（張穎齊攝）

新北市欽賢國中校長游文言遭爆將4台賓士占用在校內學生活動空間，游今（25）日受訪回應，已將賓士全移走，只留1台代步。（張穎齊攝）

新北市欽賢國中校長游文言遭投訴把校內學生活動空間，變成自家的賓士展示廳。（張穎齊攝）

新北市欽賢國中校長游文言遭投訴把校內學生活動空間，變成自家的賓士展示廳。（張穎齊攝）

新北市欽賢國中校長游文言（64歲）擁有5輛賓士，但卻被家長投訴竟然將4輛賓士停放在校內學生休憩的空間，一字排開，彷彿是他的「賓士展示廳」，甚至還拿賓士的電瓶到理化教室充電，直呼「太誇張！」。新北市教育局已要求游即刻改善，游今（25）日受訪也回應，全部都會移走，只留1台代步的。

有家長投訴，游文言有5輛賓士車，但卻只有2張車牌，平時會輪流掛牌代步，但在好天氣時，會將其中4輛賓士一字排開停在操場旁的水泥建物下，並指出該水泥建物是下雨時，學生打球、遊戲的場所，卻變成校長的賓士停車場，實在太誇張。

投訴家長指出，游文言經常花整個下午的時間，去欣賞他的愛車，並在旁擦拭保養，甚至還曾把賓士內的電瓶拿到理化教室去充電，根本沒有心思在教學上。

該名家長指控，游文言還曾揚言「男人一輩子一定要有一輛賓士，因為實在太好開了！」相較學校網站上大大寫著教學理念是「愛與榜樣、因材施教，強調以關懷容忍、理解、愛護與身教、言教」，實在是太諷刺，如何為學生榜樣？

游文言今日受訪時表示，確實有將賓士停在學校的水泥建物下，他之前就有陸續買了2台賓士，去年7至9月會輪流開，並停放在該處，大概在去年11、12月買了第3台賓士，時常進進出出。

游文言說，因為學校占地廣大，他的賓士所停放之處，應不會占用到學生活動空間，但既然教育局與家長已糾正他，他今天已將賓士全移走，只留其中1台代步的賓士。

新北市教育局表示，已要求游立即改善，並提出檢討報告，目前校長已將賓士移除，此案將依規定移送校長成績考核委員會嚴懲，教育局重申學校校舍空間均應符合學生教學需求，不得任意變更。

至於游的5輛賓士卻只有2張車牌的行為，警方指出，依法可處3600元以上、1萬800元以下罰緩。

(中時 )