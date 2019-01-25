贈蔡英文手繪賀卡、電燒杯墊　53工兵群姐妹花吸睛

2019年01月25日 13:00 中時 楊佳穎 、 鄭任南

蔡英文總統（後排中）25日慰問陸軍六軍團五三工兵群，在官兵的陪同下，觀看M48A5履帶機動橋的操作。（鄭任南攝）

蔡英文總統（右）25日慰問陸軍六軍團五三工兵群，在官兵的陪同下，巡視營區時收到該單位林苾瀅下士與林紫盈上兵姊妹檔的手繪卡片禮物。（鄭任南攝）

蔡英文總統（中）25日慰問陸軍六軍團五三工兵群，在官兵的陪同下，巡視營區時收到該單位林苾瀅下士（左）與林紫盈上兵（右）姊妹檔的手繪卡片禮物，高興地一同合照。（鄭任南攝）

蔡英文總統（中）25日慰問陸軍六軍團五三工兵群，致詞時受到營區官兵鼓掌並喊口號的歡迎。（鄭任南攝）

蔡英文總統（中）25日慰問陸軍六軍團五三工兵群，與該單位官兵一同合照，同喊「戰力強」的口號。（鄭任南攝）

蔡英文慰勉53工兵群。（楊佳穎攝）

春節將至，總統蔡英文25日赴陸軍六軍團53工兵群慰勉，並視導履帶機動橋、312DL挖土機、M3浮門橋等裝備。其中，負責操作輕型戰術輪車通過浮門橋的橋樑營林苾瀅下士及挖土機操作手林紫盈上兵為姐妹，接連進入軍中挑戰自己，今也代表工兵群贈送手繪小賀卡、電燒杯墊給蔡英文；林紫盈笑說，杯墊印上總統戴鋼盔的圖案，後面則印了挖土機，盼總統使用時能想到工兵群。

姊姊林苾瀅受訪表示，自己已服役第4年，當初進來時也不知道環境適不適合，就抱著挑戰自我的心態，後來發現這環境給予的福利不錯，可一邊工作一邊學習、考取一些證照，因此也介紹剛好高中畢業的妹妹一同加入軍中。

談起工兵群的作業負擔，林苾瀅笑說，每個工作都有辛苦的地方，「對我們來說都是個歷練」，自己從小也對輪車類都滿有興趣的。

妹妹林紫盈則是服役第3年，她表示，一開始進來時選的項目為工兵機械作業兵，一開始也會懷疑女生也能操作重機械嗎？抱持試試看的心情跟著教官學習。接著到部隊後，她也跟連長提議，想要專心操作怪手，「一開始會害怕，但經過連長、班長指導，敢上板、出任務，防災演習也有參與」「所以我覺得來當兵，女生也可以做男生做的事情」。

林紫盈還坦言，過去不太了解國軍，看著姊姊進入軍中還滿驚訝的，但聽著她新訓出來後分享軍中作息等，自己也剛好高中畢業，就想試試看、挑戰自己，後來也發現軍中能給予的東西反而更多，可一邊工作一邊拿到學歷，如今已要大學畢業。

對於是否曾羨慕外面同學的生活，林紫盈笑說「一開始其實會」，大家在玩樂，自己待在軍中、步調緊湊，但現在已習慣這樣的模式，「會發現自己擁有的別人不一定擁有，我反而能接受更多不一樣的磨練，也不錯」。

兩姐妹今也代表53工兵群贈送蔡英文手繪小賀卡、電燒杯墊，林紫盈說，自己是參照網路上蔡英文的Q版人物畫卡片封面，杯墊則是上網找專人製作，印上總統戴鋼盔的照片及挖土機圖案，盼總統使用時能想到工兵群。

(中時 )