「這一小鍋-嘉義秀泰店」歡慶開幕 首3日指定鍋物超低價

「這一小鍋-嘉義秀泰店」今日正式開幕，超高CP值吸引消費者買單。（圖片提供／這一小鍋）

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店內以復古戲院為靈感設計，充滿時代記憶。（圖片提供／這一小鍋）
這一小鍋囊括海陸生鮮食材，帶給消費者全新味覺體驗。（圖片提供／這一小鍋）

日式連鎖鍋物「這一小鍋」嘉義秀泰店今日開幕，店內以「復古戲院」為靈感設計，從電影時刻表、電影海報、古早味的叭噗、廣告佈告欄等一應俱全，主打個人鍋物料理，平均客單價265元起，吸引民眾搶先排隊嚐鮮。

這一小鍋嚴選好食材入饌，點任一主餐加價198元，即可品嘗L1等級阿根廷天使紅蝦、生食級台灣潮鯛、大草蝦、小卷及蛤蜊等五種時令海產，令饕客大飽口福。歡慶新店開幕，即日起至1月27日止，這一小鍋-嘉義秀泰店祭出連續3天指定鍋物99元超值優惠，每日限量200名;1月28日至31日止，指定鍋物任選兩鍋第2鍋半價。

走入這一小鍋-嘉義秀泰店，寬敞室內空間搭配復古裝飾，耳邊傳來陣陣樂曲聲，仔細一聽原來是崔苔菁的《愛神》、洪榮宏的《一支小雨傘》及陳小雲的《愛情恰恰》等懷舊歌曲，宛如穿越時光隧道回到童年記憶。

這一小鍋表示，品牌全新門市落腳嘉義秀泰廣場，看好當地特殊地理位置，鄰近賣場及車站交通便利，可吸引過路客前來用餐，目前這一小鍋全台門市共8間，2019年將展店6間（含嘉義秀泰店），全台分店數將達到13間。

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