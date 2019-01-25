侯友宜上任滿月 加碼深澳RailBike優惠到元宵

2019年01月25日 12:50 中時 譚宇哲

侯友宜向民眾推薦在地漁會及社區媽媽的漁村特色美食白帶魚米粉。（譚宇哲翻攝）

新北市長侯友宜25日前往瑞芳搭乘深澳鐵道自行車RailBike，宣布加碼延長優惠票價時間至2月19日元宵節，單程每人100元，並開賣旅遊套票，讓民眾一路暢遊北海岸。

侯友宜過去提出青春山海線政見，欲打造北海岸綠能交通，串聯觀光景點，今天特地到瑞芳騎乘深澳鐵道自行車，侯友宜說，深澳鐵道自行車不只是串接周邊景點的重要觀光節點，透過綠能運具推廣，也守護市民的健康、保護新北市的自然景致，同時繁榮在地觀光。

侯友宜也當場宣布，將原定僅至1月31日為止的優惠票價，加碼延長至2月19日元宵節，單程每人100元，並開賣旅遊套票，盼吸引更多民眾前來搭乘，2月20日起正式營運後，將恢復原價單程每人150元。

侯也推薦在地漁會及社區媽媽的漁村特色美食，包括白帶魚米粉湯等，都是取用當地最新鮮的漁獲，將當地的海洋食材結合媽媽的味道，讓大家吃到彷彿自家廚房中充滿人情味的特色料理。

新北市觀光局表示，深澳鐵道自行車將於1月28日起開賣優惠套票，結合周邊景點及特色體驗，包括水湳洞、金瓜石、九份、象鼻岩、深澳漁港、海洋科學博物館、山城美館、地區咖啡館及漁村料理，以最低480元的優惠價格發售，共計2000份套票，售完為止，套票預約請上新北市觀光旅遊網。

(中時 )