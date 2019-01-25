王惠美就職滿月 綠議員三問「會沒」？縣府強調不用擔心

2019年01月25日 13:04 中時 吳敏菁

彰化縣長王惠美今天辦花仙子為花在彰化代言，表示會打造東亞花卉拍賣中心和花卉觀光廊道等，帶動就業，吸引觀光。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美就職滿月，民進黨彰化縣議會黨團25日「三問」縣長，不滿頻喊財政困難，營養午餐、校園保全等都要檢討，卻拒絕離岸風電打下的基礎，稅收、福利都「會沒」！縣府表示，沒有反對綠能，躉購費率中央未訂，開發商都還在等，縣府也會盤點人力、籌措經費，給孩子安全的學習環境。

民進黨議員黨團總召尤瑞春表示，王惠美口口財政困難，因為經費不足，無法聘用校園保全、提供營養午餐，如果離岸風電未來能正常運作，營運稅收不就是最明確的財源嗎？

副總召黃盛祿指出，未見具體策略與作法，卻急著否定既有策略，對人民有利，都該盡力延續推動，難道辦不到？議員賴澤民說用教育基金來做為預算有問題，不再聘用校園保全讓人無法接受。

彰縣府綠經處表示，縣府並沒有反對綠能，離岸風機最終的核定權本來就在中央，今年的躉購費率中央也還沒訂出來，所有的開發商也都還在，中央會審慎考量，不用過度擔心。

王惠美強調，營養午餐會繼續，縣府教育處指出，108年度校園保全經費未編列，已完成盤點學校現有人力，未來由工友、技工、臨時校安人力或替代役男擔任校園門禁管制工作，若無上述校園安全人力，如南興國小等54校，縣府也將全力籌措經費，補助學期中的保全人力。強調，一切依法行政，沒有政治力介入。

(中時 )