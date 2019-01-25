加拿大航空限時促銷 西雅圖來回12200元起

2019年01月25日 13:34 中時 陳祐誠

加拿大航空今（25）日再度推出快閃驚喜價，北美經濟艙來回機票未稅價只要1萬2200元起，官網優惠限時72小時，廣受旅客好評的豪華經濟艙，也加入這波快閃優惠。

加拿大航空指出，這次快閃優惠僅至1月27日23時59分止，台北－溫哥華經濟艙限時未稅價1萬5000元起、渥太華2萬1000元起、西雅圖1萬2200元起。

溫哥華是近年來熱門的旅遊城市，被譽為世界上最宜居的城市之一，春季的賞櫻活動更是網路上的熱門搜尋話題，由於溫哥華櫻花種植面分佈廣而且品種也相當豐富，加上得天獨厚的地理位置與氣候，花期在3月下旬至4月底，成為春遊溫哥華的一大特色。春天期間還能夠前往鄰近的惠斯勒山度假與滑雪，甚至前往黃刀鎮欣賞夢幻極光。

加拿大首都渥太華則是春遊亮點，以全球最大的鬱金香節歡迎每一位旅客到來，根據安大略省旅遊局統計，每年有超過50多萬來自世界各地的遊客，專程參加5月的鬱金香節。

加拿大航空表示，公司以波音787-9夢幻客機直飛溫哥華，更是此航線唯一日間航班，且為平均載客率之冠，中午就能抵達溫哥華開始行程或轉機至北美各大城市，在溫哥華還能利用轉機時間預先入境美國，並且赴美航班抵達即入境，不但可省下入境排隊時間，行李也能在溫哥華清關，落地就能馬上開始展開旅行。

(中時 )