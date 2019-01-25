農曆春節除夕40％醫療院所開診，初四全面恢復

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農曆春節假期將至，因應長達9天假期及流感高峰期，初二、初三可能是流感病人就診高峰期，為避免急診壅塞及交叉感染，衛福部已要求各縣市衛生局協調醫療院所就診動線分離，必要時加開門診，另依健保署統計，除夕仍有20％診所及40％醫療院所開診，初一至初三仍有25％醫院開診，初四起大部分醫院都恢復正常門診，急診部分春節均正常開設。

衛福部醫事司表示，衛福部已啟動春節期間相關應變措施，並督導199家急救責任醫院完成相關整備作業，包括訂定類流感門診開設時機、落實急診支援與院內病床調度機制等，以強化重症病患轉診機制以維持緊急醫療服務量能，確保急重症病人就醫權益，讓民眾能安心過好年。

另衛福部亦於急救責任醫院、衛生局及衛福部網頁公布重度級急救責任醫院的急診即時訊息，包含119通報滿床、等待看診人數、等待住院人數及等待加護病床人數等，民眾就醫前可善加運用，避免久候。

而在農曆春節各醫療院所開診部分，健保署醫管組專門委員林淑範表示，經健保署統計，除夕當天仍有20％診所及40％醫療院所開診，但都集中在上午，初一至初三開診醫療院所雖較少，但醫院部分仍有25％，主要以地區醫院為主，診所則僅有5％；初四起大部分醫院都恢復正常門診，診所則為20％，民眾若欲查詢特約醫事機構春節假期服務情形，可下載健保署「全民健保行動快易通」App，以方便查詢。

為確保春節假期期間血液庫存足以支應，血基會亦訂有因應春節假期血液庫存維持暨應變計畫，如各地捐血中心庫存量低於3日安全存量，將即時啟動調撥機制，確保儲備安全血液庫存。

(中時 )

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