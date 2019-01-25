陸方：外部制裁和干涉會使委內瑞拉局勢更加複雜

2019年01月25日 13:49 中時 李文輝

委內瑞拉總統大選鬧雙胞，中共黨媒《環球時報》報導，大陸官方選擇站在美國的對立面，強調外部制裁和干涉會使委內瑞拉局勢更加複雜。法國廣播公司今天報導，昨夜今晨，大陸網路熱度空前，有歡呼委內瑞拉變天、有咒罵美國霸道，也有嘲諷「黨中央拿出的幾百億美元打了水漂漂」的，應有盡有。

《環球時報》引述委內瑞拉《國民報》24日報導稱，委國反對派23日大規模街頭遊行，反抗馬杜羅政府，反對派領導人國會議長瓜伊多在活動中宣誓自立「臨時總統」，並在第一時間得到美國支持。同一天，委國最高法院再次重申全國代表大會處於「非法狀態」。執政黨當天也舉行支持「總統」馬杜羅全國遊行，宣布與美斷交。

美國務卿蓬佩奧發表聲明警告：「美國將採取適當行動，對任何威脅到我們使館及外交人員安全的人追究責任。」美總總川普更聲稱要幫助委內瑞拉恢復「民主」。

美國之音引述白宮官員強調，如果馬杜羅暴力鎮壓抗議者或是對瓜伊多採取行動，川普政府不排除採取海上封鎖或其他軍事回應。路透社透露，美國可能最快本周對委石油業實施制裁。

《環時》報導，美國可能對委軍事干涉引起俄羅斯等多國指責。大陸外交部發言人華春瑩昨也表示，「我們注意到各方堅決反對對委進行軍事干預。我想強調，外部制裁和干涉往往會使局勢更加複雜，無助於解決實際問題。委內瑞拉保持穩定和發展符合各方利益。」

法廣報導，歐盟今天再度重申馬杜羅當選總統不合法，但也未正式承認瓜伊多為總統。而繼續承認馬杜羅的有俄羅斯、中國大陸、古巴、玻利維亞、墨西哥、土耳其。

法廣稱，大陸新浪微博上，對委內瑞拉變天反應空前，不少網民使用「民可載舟亦可覆舟」比喻。對委內瑞拉和平過渡速度之快感到新奇驚奇，讚嘆不已。

網上罵美國的評論也不少。西蕾寧：「敵人的敵人就是我的朋友──美利堅手把手教的。」1987：「老伎倆了，『合法』推翻別國政府」。

不少網民暗示大陸領導人「大撒幣」問題，某網民說：「自2007年以來，委內瑞拉已向中國借款510億美元。委內瑞拉經濟學家估計，其中約230億美元借款還沒有償還，馬杜羅還錢來！」史慶夫：「什麼還錢？馬上就會邀請新領導人來，前面欠款一筆勾銷，再給一大筆。」西大普崩：「才剛借了錢，人家新政府上來，馬上要推翻所有不平等條約了。」

(中時 )