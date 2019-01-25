4港校學費齊漲17％ 教界人士：恐削弱學生就讀意願

2019年01月25日 13:33 旺報 簡立欣

香港的8所公立大學裡，香港理工大學、城市大學、浸會大學及教育大學等4校，2019學年境外生學費將大漲近17％，由12萬港幣／年漲至14萬港幣（約合新台幣55萬元）／年。有香港教育界人士認為，高昂的學費會削弱學生來港就讀的意願，應將學費控制在合理水準，盡量吸納人才。

至於其他4校，香港大學2019年學費只略提高1.9％，由前一年的16.1萬元增至16.4萬元港幣（約合新台幣64.5萬元），仍然貴絕全港。

香港中文大學、香港科技大學及香港嶺南大學則維持不變，2019年學費分別是14.5萬（約合新台幣57萬元）、14萬、12萬港幣（約合新台幣47.2萬元）。

浸會大學發言人對港媒表示，隨着學費增加，大學頒發的全額獎學金金額將增至每年19萬港幣，獎勵成績優異的非本地生。

大陸學生收生名額，大部分港校維持不變，收大陸生最多的港大，名額約350個；其次是中文大學300個；理工大學、城市大學及科技大學分別是250個、210個及190個；嶺南大學擬把名額由46人調至約70人，升幅52％，是各校之冠。

香港教育政策關注社主席張民炳對港媒表示，香港是一個國際級城市，無論經濟、競爭力或大學排名皆名列前茅，有賴香港一直致力吸納各地素質高的年輕人才。他認為香港各所大學的教育資源並不緊絀，可以把教育的階梯做得更好一點，吸納更多有潛質的優秀學生來港就讀，並提供資源讓他們繼續深造；高昂的學費會削弱學生來港就讀的意願，他建議教育局透過教資會與大學進一步溝通，將學費控制在合理的水準。

(旺報 )