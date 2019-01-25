4港校學費齊漲17％ 教界人士：恐削弱學生就讀意願

友善列印
旺報

香港的8所公立大學裡，香港理工大學、城市大學、浸會大學及教育大學等4校，2019學年境外生學費將大漲近17％，由12萬港幣／年漲至14萬港幣（約合新台幣55萬元）／年。有香港教育界人士認為，高昂的學費會削弱學生來港就讀的意願，應將學費控制在合理水準，盡量吸納人才。

至於其他4校，香港大學2019年學費只略提高1.9％，由前一年的16.1萬元增至16.4萬元港幣（約合新台幣64.5萬元），仍然貴絕全港。

香港中文大學、香港科技大學及香港嶺南大學則維持不變，2019年學費分別是14.5萬（約合新台幣57萬元）、14萬、12萬港幣（約合新台幣47.2萬元）。

浸會大學發言人對港媒表示，隨着學費增加，大學頒發的全額獎學金金額將增至每年19萬港幣，獎勵成績優異的非本地生。

大陸學生收生名額，大部分港校維持不變，收大陸生最多的港大，名額約350個；其次是中文大學300個；理工大學、城市大學及科技大學分別是250個、210個及190個；嶺南大學擬把名額由46人調至約70人，升幅52％，是各校之冠。

香港教育政策關注社主席張民炳對港媒表示，香港是一個國際級城市，無論經濟、競爭力或大學排名皆名列前茅，有賴香港一直致力吸納各地素質高的年輕人才。他認為香港各所大學的教育資源並不緊絀，可以把教育的階梯做得更好一點，吸納更多有潛質的優秀學生來港就讀，並提供資源讓他們繼續深造；高昂的學費會削弱學生來港就讀的意願，他建議教育局透過教資會與大學進一步溝通，將學費控制在合理的水準。

(旺報 )

農曆春節除夕40％醫療院所開診，… 救國團年終捐善款：勿低估愛的力…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。