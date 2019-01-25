2019年01月25日 13:56 中時 林周義

第二句訣「豬肉吃好營養真不少」。（國泰醫院提供）

第三句訣「豬心性好謙卑免爭吵」。（國泰醫院提供）

第四句訣「諸君安好健康沒煩惱」。（國泰醫院提供）

第五句訣「豬年最好財富滿寶島」。（國泰醫院提供）

新年動一動！物理治療師教你「豬年五好如意操」。(國泰醫院提供)

農曆新年期間，不少民眾都會窩在家中看電視、打麻將，運動機率相對少。國泰綜合醫院復健科簡文仁治療師提醒民眾，運動做太少，9天長假後可能會全身痠痛，讓健康亮紅燈。有鑑於此，簡文仁設計出一套20分鐘的「豬年五好如意操2.0」，以應景的5句訣，助提升關節靈活度、心肺功能及平衡感。

第一句訣為「豬體大好全身都是寶」。首先將雙手在嘴巴拱豬，再將雙臂、雙腳大開比「大」。右手沿著左上肢胸腹到右下肢，左右弓箭步順著摸下來，再換邊做。簡文仁表示，其作用在於讓四肢伸展，另藉由弓箭步強化下肢肌力。

第二句訣為「豬肉吃好營養真不少」。將雙手在嘴巴拱豬、撫摸肚子、挺胸挺肚，再將雙手高舉頭上發散，雙腳跳躍中間點。藉由挺身伸展胸腹部，再做有氧跳躍運動，可強化心肺功能及彈跳肌力。

第三句訣為「豬心性好謙卑免爭吵」。將雙手在嘴巴拱豬，接著比愛心於胸前，屈膝半蹲，再將雙手合掌在胸前鞠躬，一腳向後彎起，屈身向前，單腳獨立。簡文仁表示，此為訓練單腳平衡的動作，若做不到，只要一腳退後一步，屈身向前即可。

第四句訣為「諸君安好健康沒煩惱」。將雙手放在下巴，手心朝上送飛吻，再雙手大開，右腳朝左後方踏身體，下蹲成「安」字。雙手在胸旁用力比讚，並讓身體上半身左右搖晃。其作用在於鍛鍊腿力、強化上半身肌力及伸展身體側邊肌群。

第五句訣為「豬年最好財富滿寶島」。將雙手拱手拜年，深蹲上下起伏。蹲下時，雙手在身旁轉身取物。站起時，雙手向外畫大圓。簡文仁表示，深蹲科強化背腰及下肢肌力，站起畫大圓則可伸展全身。

簡文仁建議民眾，歡慶新年的同時，不妨挑選幾個動作來動一動。若能全套都做，慢慢進行20分鐘，除能帶來關節伸展、肌肉強化、心肺有氧及協調平衡完整的效果，也能令人更精神地迎接充滿挑戰的2019年。

(中時 )