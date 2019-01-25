時殷弘：美陸離大國間的經久對抗 比40年前近

2019年01月25日 13:26 中時 李文輝

美國之音今天報導，在美陸建交40年後的今天，美國朝野對華府與北京的接觸政策乃至40年前建交的決定，都提出嚴重質疑。很多美國學者認為，美陸關係目前處於危險時刻。大陸國際關係學者時殷弘教授認為，美陸之間目前的情況是冷戰以來最為嚴重的，距離大國間的經久對抗比40年前更為接近，但離大衝突還比較遠。

報導稱，習近平最近在各省市自治區黨政軍主要負責人參加的「專題研討班」上稱中共面對「七大風險」，其中包括外部環境風險。對於觀察人士來說，美陸交惡無疑是大陸面臨的一大外部環境風險。

美中關係全國委員會會長歐倫斯(StephenOrlins)認為，美陸貿易戰不是他最擔憂的，因為這個問題可以解決。他最近在卡特中心舉行的有關美中關係研討會上表示：「更為麻煩的是美國的國家安全與國防戰略，以及中國在南海的行為。美國這些我非常不贊同的戰略把中國與俄羅斯一樣視為戰略對手和修正主義大國。不過，中國在南海違反國際法的行為、對國內異議的鎮壓及在不透明或是正當程式的情況下逮捕外國人，都幫助推動美國朝這個方向發展。」

美國之音報導，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘日前在卡特中心參加紀念美中建交40周年研討會受訪說：「中美各種基本矛盾嚴重加劇。第二個特點，這個加劇的過程非常drastic（劇烈），所以現在這個情況是比較嚴重的。」

時殷弘認為，不管是貿易上還是在戰略領域，特別是在台灣問題、南海問題以及兩國在西太平洋的軍備競賽等等，形勢都比過去要嚴重得多。

不過時殷弘認為，「我們不應該有危言聳聽的看法。」在他看來，跟第一次世界大戰情況相比，現在要好一些。

他說：「不管是全球性的主流政治文化、戰略文化還是結構的相對簡單性，還是中國的主流經驗，我們是國內優先，相對審慎，遇險就轉彎，不怕做讓步等等，還有其他一些因素表明，盡管我們現在離大國比較經久的對抗，甚或修昔底德陷阱，跟過去40年相比已經近得多，但是未來大衝突的陷阱仍然離我們還比較遙遠。」

他說，如果陸美兩國能採取足夠的戰略審慎態度，避免最壞情況的可能性就能相應的增加。而要做到這一點，陸美之間需要進行戰略規劃，尤其重要的是兩國要避免在西太平洋進行軍備競爭，並淡化急劇興起的對意識形態的強調，同時在經濟貿易和技術領域不要採取目前這樣一種高度對抗的做法。

(中時 )