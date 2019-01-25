被銃康！他連收11張罰單 車在保養廠卻被檢舉違停

2019年01月25日 14:06 中時 葉書宏

陳姓男子去年12月20日遭檢舉的罰單，時間點為下午4時許，但檢舉人所附上的照片卻是半夜所拍。（陳姓男子提供）

34歲陳姓男子今年1月接獲11張紅線違停罰單，全由民眾檢舉，他發現罰單中有重複使用的照片、檢舉時間與照片不符，甚至於車輛在保養廠維修，也遭民眾惡意檢舉。對此，新北市交通大隊長李宏振表示，若檢舉人是惡意檢舉、捏造，會觸犯使公務人員登載不實文書罪。

陳姓男子表示，去年在新北市深坑老街經營娃娃機台，深夜補貨時會將自小客車停放在店門口，今年1月開始陸續接獲11張發單，檢舉事由為「在畫有紅線路段停車」，他仔細看完罰單後卻發現根本就是民眾惡意檢舉。

陳姓男子表示，從檢舉人提供的照片前景、背景研判，可以懷疑照片幾乎都是同一時段拍攝，但檢舉人卻分為不同時間點檢舉，有兩張罰單照片還是一模一樣，檢舉人自行填寫違規時間，根本無法取信於人，這樣的檢舉制度有檢討必要。

陳姓男子也提到，去年12月20日遭檢舉的罰單，時間點為下午4時許，但檢舉人所附上的照片卻是半夜所拍，再者，該時間點他的車輛正在新北市新店區中正區的保養廠維修，有刷卡單據可以佐證，根本不可能15分鐘內將車輛移置深坑。

交通大隊長李宏振表示，2018年全市有逾78萬件民眾檢舉違規，統一由交通大隊分給各轄區警分局審核製單告發，由於數量龐大難免會有疏失，同一個行為、車輛若沒有移動，若由民眾檢舉僅能開立一張罰單；在開立發單時，若是同一個違規地點、車牌，系統會跳出以前的罰單資料供警員比對。

針對民眾的質疑，李宏振表示，若收到罰單後可提出申訴，審核時間約1個月，若檢舉人是惡意檢舉、捏造，會觸犯使公務人員登載不實罪。

李宏振提到，已向警政署建議一般檢舉案件應該回歸警員勤務作為，較重大的惡性違規，如路口10公尺內、公車停靠區、消防栓旁違停、併排停車等，才開放讓民眾檢舉，但後續仍待修法進一步討論，避免因此擾民，檢舉淪為報復的手段。

(中時 )