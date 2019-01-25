基努李維回歸地表 最強殺神荷莉貝瑞霸氣助陣

2019年01月25日 13:29 中時 潘鈺楨

荷莉貝瑞一身勁裝攜兩狗霸氣登場。（威視提供）

繼2014年《捍衛任務》全球熱賣，2017年強勢回歸《捍衛任務2：殺神回歸》（JohnWick：Chapter2）口碑叫好又叫座，由好萊塢最性感大叔基努李維（KeanuReeves）飾演的地表最強殺神「約翰維克」三度回歸全新續集《捍衛任務3：全面開戰》（JohnWick3：Parabellum）。首支兩分鐘中文預告中，「約翰維克」神乎其技的殺人伎倆再升級，繼超狂「鉛筆殺人傳說」，這回「書本」也成了殺神新武器，不僅如此，54歲的基哥還騎著一頭駿馬，在紐約街頭與身旁的重機殺手部隊展開一場另類公路槍戰。

此外影后荷莉貝瑞（HalleBerry）加盟的全新殺手角色「蘇菲亞」，攜兩頭英挺的比利時牧羊犬霸氣現身，導演查德史塔赫斯基（ChadStahelski）透漏：「這絕對會是最殘忍、最暴力的一集，死傷人數更勝第二集！」

劇情接續《捍衛任務2：殺神回歸》片尾，「殺神」約翰維克因觸犯大陸酒店中「內部不可殺人」的規定，在孤立無援的情況下，遭殺手高層組織下達1400萬美金的全球通緝令，約翰維克必須設法在僅存的一個小時中逃出紐約，躲避來自各路殺手的瘋狂追殺。在首支預告中，「基哥」再展超狂殺技，飛車追逐、火爆槍戰、近身肉搏等暴力動作場面樣樣不少。

靠著《捍衛任務》系列被封為「動保團體最佳銀幕代言人」的基努李維，在《捍衛任務3：全面開戰》中繼續帶著心愛的比特犬展開一場亡命狂殺。加盟演出的荷莉貝瑞身旁兩隻英挺的比利時牧羊犬更是吸睛，引來影迷狂讚：「不愧是最強地表最強殺神系列，連狗都越來越大隻！」預告最後可見殺神約翰維克終於不再孤軍奮戰，與蘇菲亞合力殺敵，加上兩狗帥氣助攻，預告了本集不僅有精彩絕倫的動作場面，更有意想不到的人狗激戰。電影將於2019年5月17日在台上映。

(中時 )