他在超跑招待所邀女陪唱被打槍 不爽烙人談判真開槍

2019年01月25日 14:00 中時 陳淑芬

警方調查招待所槍擊案所，查獲多支改造長、短槍。（陳淑芬翻攝）

43歲許男與友人在中市1家私人超跑招待所，邀丁男的女姓友人陪唱飲酒遭拒，認為丁從中阻饒而心生不滿，許等要求丁到另家私人招待所當面道歉，丁出動11人到場，許男等2人掏槍恫嚇，要求檢查對方人車，雙方發生拉扯過程中發生槍擊，所幸無人受傷，現場近20人鳥獸散。警方循線搜索在許男住處，竟查獲改造長短槍共8支及一批子彈，將許男等2人依法起訴。

起訴書指出，許男與友人在107年2月間凌晨在中市西屯區市政路1家私人超跑招待所內，邀丁男的林姓女性友人陪唱喝酒被拒，認為是丁男從中作梗而心生不滿。丁男得知後委託友人從中協調，許男方面要求丁男親自到西屯區福玄路另家私人招待所當面道歉。

丁男在同日上午10時許，出動11人抵達現場，許男事前攜2支改造手槍前往，1支交給另名友人持有，雙方談判過程中，許男等不滿丁男態度，掏槍出言恫嚇：「要輸贏也可以」，並要求檢查對方人車，過程中引發爭執發生拉扯，持槍的許男等2人各手槍走火及對空鳴槍，現場雙方人馬驚慌一哄而散。

警方獲報到場蒐證，循線追查在107年4月間搜索許男住處，竟查獲2支改造長槍及6支改造短槍，經鑑定其中1支短槍具殺傷力，此外，還搜出毒品及吸食器等。經警調查，具殺傷力的手槍是許男在106年5月間由呂姓友人所交付，他將該槍與其他槍枝、子彈藏在住處，並曾在107年農曆年間對空鳴槍試槍。

台中地檢署依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴許男等2人，至於所涉毒品部分，則另案偵辦中。

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(中時 )