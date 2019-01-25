108英文學測出題特色 非選擇題呈「台灣價值」

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旺報

108年學測於今(25)日開考，首場英文科考試上午登場，多名補習班英文老師認為，整體難度不如去年，更少見模稜兩可的答案，但考科特色呈現「三位一體」與實用主義，科普、生活與本土為三大特色，閱讀測驗部分以天使魚為主題，題中提到跨性別的社會現象，中譯英題目則為高鐵，英文作文則是行銷台灣，希望考生寫出心中的「台灣價值」。

英文補教老師FRAN表示，今年英文科考題整體偏易，但出題則與時事連結，像是在閱讀測驗的部分，以天使魚做為內容，當中還提到跨性別的社會議題，另外像是環保與節日的討論也都入題。

FRAN老師還提到，在非選擇題的部分，題目出得非常漂亮，不只幫高鐵打廣告，以交通工具作為題目，更可檢驗出考生的英文程度，中等程度考生可能會把工具寫成tool，中高階考生則可能寫成meals，能寫出transportation的考生則是英語能力最佳，108學測作文考的是創意，更是今年英語科決勝的部分。

英語老師GARY則說，今年學測出題特色為「三位一體」，其中包含科普、生活與本土，題目也充分與學生生活高度融合，呈現實用主義，像是非選擇題以高鐵、行銷台灣為內容，即要考生寫出心中的台灣價值、對台灣的觀念。

至於考題難度方面，GARY老師分析，前15題的單字題，Level5以及Level6的單字共有6個，第一大題的難度比去年多一點，大題特色為一字多義，第二大題的文意選填上，則回歸基本面，出題為非常實用、務實、對稱的文法答案，並且副詞題目非常多，從第1題到第30題，副詞題目共有3題，出題比例占10分之1。

(旺報 )

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