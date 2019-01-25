張亞中開新書發表會 反擊民進黨文化台獨、去中國化

2019年01月25日 13:52 中時 季節

宣布參與國民黨內總統初選的台大政治系教授、孫文學校校長張亞中，25日召開新書發表記者會，推出本國歷史、和中華文化相關的七本書，表示要藉由這些出版品，駁斥、扭轉民進黨的文化台獨、去中國化。

張亞中指出，一二十年來政府決策者和有心人正在推動「去中華民國化」、「去中國史化」、「去中華文化」、「去立國思想化」，導致年輕人已不太了解三民主義，對中華文化認識越來越少，課綱也把中國史併入東亞史，坊間的二二八和台灣史更充滿謊言，九成的內容是錯誤的，下一代在錯誤的歷史教育中成長，因此認同出了問題，這是他出版中華文史哲叢書的目的。

張亞中說，為以民間力量，撥亂反正，重新啟動我們的文史哲教育，孫文學校出版一系列「中華文史哲叢書」，分別為「《本國史基本讀本》（松：上下冊）、《中華文化基本讀本》（竹：論語、孟子）、《孫文思想基本讀本》（梅）、《台灣史基本讀本》（蘭）、《二二八讀本》（百合）七本書。

張亞中指出，近年來，在政治權力的操作下「台灣史」與「二二八事件」已有「政治正確」的註解，孫文學校出版的《台灣史基本讀本》與《二二八事件讀本》兩書以史實客觀撰寫，是了解民進黨長期虛構歷史謊言的必要讀本。他還表示這七本書不是結束，他還在編文言文讀本，很跨就會出版，他進行的是撥亂反正，重新建構國家民族應有的根的工作。

前立委、孫文學校決策委員邱毅也到場，指出說國民黨大老最近都在談初選規則，每個人都在想怎樣才可出線，卻忘了民進黨正在進行文化台獨、去中國化、催眠年輕一代，跟把自身利益擺到一邊的張亞中形成鮮明對比。此外最近很多國民黨的太陽都在出書，有人出書談8年執政，卻不知道自己執政時期鬧出多少笑話，而有人為了參與大選也出了一本「橋」，「別人說他是『喬王』，他就出了一本『橋』，代表他很能喬。」，未來一定還有更多吹噓自己的書，張亞中則沒有吹噓自己，而是努力讓台灣史真相回到正常理性軌道。

《台灣史基本讀本》作者、前立委、孫文學校決策委員蔡正元也到場指出，台灣逐漸走入弱智化的社會，有當過總統的人，寫回憶錄還要人代筆，科技部長不講政策，而是學小孩抱布偶娃娃，還有各種政治人物賣萌、嘟嘴的案例，但當國家領導人應該有思想、內涵、文化，張亞中就是典範。

(中時 )