看漫畫不好？蘇揆：從小愛看漫畫

2019年01月25日 13:50 中時 張理國

誰說看漫畫的孩子都是壞學生，行政院長蘇貞昌今天台灣漫畫基地指出，他從小喜歡看漫畫，也透過漫畫得到許多知識，現在政府鼓勵漫畫出版，並投入資源支持、補助漫畫家與漫畫出版。

行政院長蘇貞昌今天參訪台灣漫畫基地「台漫六十：尋找軌跡」特展時表示，台灣漫畫基地雖然是一個小小的基地，卻代表政府大大的決心，政府從過去打壓漫畫家、壓制漫畫政策、防備漫畫出版，到現在尊重漫畫家、鼓勵漫畫出版，並投入資源支持、補助漫畫家與漫畫出版，他要感謝文化部長鄭麗君與工作團隊及各界的努力。他也鼓勵愛看或對漫畫有興趣的朋友到此參觀，支持政府各項建設作為。

蘇揆表示，台灣漫畫基地是漫畫的家，在此可看到過去、現在與未來，也有很多漫畫家進駐，是一個好的開始，希望這不僅是一個產業，也是展現台灣文化的方式，讓世界看見並認識台灣，同時聚集台灣漫畫人才，展現豐富內容，也讓民眾了解政府建設，例如前瞻基礎建設，不僅有硬體，還有軟體建設，不是只有軌道交通，還包括漫畫。

蘇揆也透露，不僅他愛看漫畫，女兒們也都愛漫畫，立委蘇巧慧小時候也非常愛看，小時候他去租諸葛四郎，一本租金三角，後來蘇巧慧考試如果考得好，他就會送漫畫書做為禮物獎勵，後來女兒們會偷偷去買少女漫畫，還怕他知道，現在整理老房子時，竟找出很多整套整套的漫；不止女兒，蘇貞昌說，現在連她的孫女也愛看漫畫，孫女從漫畫中也得到很多知識，有天在吃飯時，他告訴孫女，如何為民主打開大門，說到古巴也有一個革命的年輕人，沒想到孫女脫口而出切·格瓦拉，孫女說是她看漫畫「古巴尋寶記」知道的。

(中時 )