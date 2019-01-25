陳炳甫籲選民：這一席再被綠營拿走對國家無幫助

2019年01月25日 13:49 中時 張立勳

台北士林、大同立委補選27日投票，國民黨候選人陳炳甫今向選民呼籲，民進黨在國會有70幾席立委，根本沒有監督政府，大家過去3年已經受夠了、悶夠了，如果這一席再被民進黨拿走，對國家毫無幫助。

陳炳甫今早前往士林華榮市場拜票，面對選情，他表示保持謹慎樂觀，不至於能夠從白綠廝殺中獲利，「柯家軍」候選人陳思宇的票源屬相對年輕族群，民進黨候選人何志偉則是鞏固基本盤，每個陣營大家一定都是在做最後衝刺努力。

離投票日剩不到2天，陳炳甫說，投入補選後，第3次來到士林的市場掃街，感受到民眾愈來愈熟悉，主要是因為過去3年大家對中央執政感到厭煩，也非常反彈，希望能在國會有多一份監督的力量。

陳炳甫指出，他比新人還要新，新人在選舉時，再怎麼新，也是因為對地方熟悉才會出來選，當初出來參與補選是從零開始，士林38個里只有認識一位里長。

外界好奇選戰最後衝刺策略，陳炳甫坦言，很難接觸到年輕選民，對他來講，競選中山、大同區議員從第5名到第一高票，是因為4年來努力被大家看到，在士林只有40天沒辦法證明有多努力做，只能靠組織，盼大家相信他，未來再做給大家看。

陳炳甫說，補選投票率低，哪個陣營可以把死忠支持者催出來就有機會贏，一般民眾的話，就要讓大家體認到過去3年悶夠了、受夠了。

他強調，如果這一席再被民進黨拿走的話，老實講對國家毫無幫助，現在70幾個民進黨立委，也沒有監督到政府，一例一休、能源、改台幣、發400億經濟紅利等政策都是奇奇怪怪的。

陳炳甫批評，一個政府怎麼可以一個政策第二天就改，開餐廳不可能昨天賣牛排，明天賣生魚片，一個國家怎麼會搞成這樣，連路邊攤也不可能這樣，知錯能改是好事，但政策推出應該是經過深思熟慮的。

他說，人有人格、黨有黨格，國家也要有國家格，什麼事是該做的、不該做的，企業文化是全部的人都想同一件事情，像經營餐廳一樣，如果老闆在做黑心食品，屬下當然就會同流合烏。

(中時 )