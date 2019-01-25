繼賴清德、林佳龍後 柯文哲將出訪以色列

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台北市長柯文哲今在臉書開直播，先向網友報告自己3月16日至24日要出訪美國東部4城市，接著他無預警宣布，2月23日要先出訪以色列，預計停留4至5天。雖他強調台北市、以色列已在資安方面有所交流，也可到當地城市交流、參觀產業創新等內容，但柯也說「也是去看看一個小國在這麼惡劣環境，howtosurvive，他的祕訣是什麼？」這番話，也被解讀，頗有更上層樓、直指總統大位的思維。

柯文哲先是在直播中說明自己要造訪美東亞特蘭大、波士頓、紐約以及華盛頓4個城市，時間是3月16日至24日。他強調，美國是世界上最強大、先進的國家，特別是科技上，台灣很多可以學到的。他2014選前去過，很多市政概念聽一聽對後來有影響，多民族、多元文化的城市，單單這點就很多可以學習。

接著他也宣布，會在2月23日出訪以色列。柯文哲說，以色列有辦「全球市長會議」，今年駐台灣代表邀請他去參加，所以就把時間擠壓一下，快速來回。據資料，以國前年邀請時任台南市長的賴清德出席，去年2018年是時任台中市長的林佳龍，而今年則是柯文哲。

柯文哲也表示，駭客最厲害的地方就是以色列跟台灣，所以資安系統部分也有很多我們可以學習的，以色列國防科技也領先台灣很多，所以就去看看城市外交、產業創新等部分；他更意有所指說，「也是去看看一個小國在這麼惡劣環境，howtosurvive（如何生存），他的祕訣是什麼？」

(中時 )

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