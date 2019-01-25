泰雅渡假村搭韓風 名字有「國瑜」免費入園

2019年01月25日 14:33 中時 廖肇祥

泰雅渡假村搭上政治人物網紅列車，只要名字裡有英文、文哲、明溱、國瑜這幾個字，就能免費入園。（圖／業者提供）

泰雅渡假村是原住民主題樂園，春節期間只要名字裡有英文、文哲、明溱、國瑜這幾個字，就能免費入園。（圖／業者提供）

泰雅渡假村是原住民主題樂園，春節假期推出多樣的互動遊戲，親子一起同歡。（圖／業者提供）

政治網紅風吹進觀光遊樂園，南投泰雅渡假村搭上政治熱潮，趁勢推出「新年迎春狂歡季活動」，並祭出多項優惠，全國民眾只要是名字有「英文」、「文哲」、「國瑜」、「明溱」其中一字，就享有免門票入園優惠。

近日從行政院長、台北市長、高雄市長都流行網紅風，行政首長接連運用社群媒體，宣揚自身的政績或塑造形象，泰雅渡假村過去曾邀請國際網紅到園區內做直播，宣傳原住民主題慶典活動，農曆春節即將到來之際，搭上了政治人物網紅風，結合優惠活動，衝刺春節假期觀光人氣。

泰雅渡假村指出，2月2日至2月10日春節假期入園優惠價只要299元（原價450元），春節期間姓名當中只要有「英」「文」（總統）、「明」「溱」（南投縣長）、「文」「哲」（台北市長）、「國」「瑜」（高雄市長）名字中其中一字，出示證明即可享有免門票入園優惠（限一日遊客人使用，露營、團體不適用，不得與其他優惠合併使用）。

園區在春節連續假期特別舉辦「新年迎春狂歡季」活動，以「與原住民齊過年」為活動主題，規劃了一系列特別節目，除了可以欣賞力與美結合的原民樂舞表演，還可以一同參與熱鬧的文化慶典活動，還有可愛又活潑的幸福部落卡通明星歡樂秀，可愛舞蹈表演及有趣的互動遊戲，大朋友小朋友一起同歡，此次春節也特別規劃了「原民慶新年運動會活動」，活動內容有鋸木頭、兩人三腳、揹新娘、拔河等趣味比賽，讓親子、家庭、朋友間合作又競爭，增進彼此感情。

(中時 )