人生不順怪前老闆 通緝男騎贓車找碴被逮

2019年01月25日 14:10 中時 呂筱蟬

桃園市一名42歲詹姓男子，因不滿7年前被謝姓老闆解雇，竟然將這幾年所有發生不如意的事，都怪到前老闆頭上，時常去找他麻煩。24日傍晚詹男再度去前老闆家裡找碴，大園警分局埔心派出所員警獲報到場查看，發現詹男不僅是通緝犯，騎的機車還是一輛贓車，隨即將他帶回偵辦。

警方調查，詹男之前曾在謝姓老闆經營的育苗場工作10多年，但詹男的工作情況及態度越來越差，直到7年前謝姓老闆實在忍受不了，於是將他解雇。詹男之後靠著打零工為生，過著有一餐沒一餐的生活，他認為都是前老闆將他解雇後，才害他的人生過得如此不順，因此心生怨恨，心情不好時就去前老闆家門口吵鬧，甚至砸東西洩憤。

24日傍晚，詹男再度去謝姓老闆的家門前叫囂，謝姓老闆不願再忍氣吞聲，報警處理。員警獲報到場進行盤查，發現詹男是竊盜及傷害通緝犯，連騎的機車都是贓車，詹男雖辯稱機車是跟朋友借來的，但說詞反覆、交代不清，警方於詢後依竊盜罪、竊盜及傷害通緝等罪嫌將詹男移送偵辦。

謝姓老闆事後向警方表示，詹男從小就跟著媽媽在他經營的育苗場幫忙，詹男長大後雖誤入歧途曾入監服刑，但他念及往日情份，仍好心收留詹男，給詹男一份工作，沒想到卻因此惹禍上身，讓他無奈的說：「好心沒好報」。

(中時 )