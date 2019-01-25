英國反對陸軍事威脅台灣 外交部表由衷感謝

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英國外交部主管聯合國及國協事務副部長Lord Ahmad of Wimbledon本月23日於答復上議員Lord Dholakia（英國國會臺英國會小組副主席）質詢時，反對中國對台灣採取任何軍事威脅，並呼籲兩岸進行建設性對話。我外交部對此表示由衷感謝，未來我將續與包括英國在內等理念相近的國家攜手合作，共同維護台海區域的和平及穩定。

據了解，這是英國外交部首度在答詢時就中國軍事威脅台灣事公開表答反對。

上議員Lord Dholakia就中國領導人習近平發表「告台灣同胞書」中威脅以武力統一台灣一事，向英外交部提出書面質詢。英外交部Ahmad副部長答復表示，英國反對任何升高區域緊張情勢及阻礙和平解決議題的舉動（We oppose any action which raises tensions in the region and hinders the chances of peaceful settlement of any issues)；英方基於其對台灣的長期立場，鼓勵兩岸進行建設性對話。

外交部表示，Ahmad副部長公開發表反對中國武力恫嚇台灣的談話，展現對自由民主台灣的支持，我政府由衷感謝，未來我將續與包括英國在內等理念相近的國家攜手合作，共同維護區域的和平及穩定。

(中時 )

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