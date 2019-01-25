美艦通過台海、共軍機艦擾台 國防部：全程監控掌握

大陸學者指出，習近平廢除國家主席任期制，就是為了他要統一台灣。圖為福建共軍集團軍演練。（取自大陸國防部網站）

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中時

大陸軍機昨進行本周第2次遠海長訓，另美海軍2艘軍艦也穿越台灣海峽，相關動態引發關注。國防部發言人陳中吉今受訪強調，中華民國國軍扮演國家安全、區域穩定及和平維護者角色，立場絕對不會改變，對於近期相關周邊情況，國軍也都會密切掌握，請國人放心。

對於昨有美海軍2艘軍艦通過台灣海峽，陳中吉表示，白天的確有美軍軍艦通過台灣海峽，過程中國防部及空軍、海軍、地面相關單位都全程監控，並保持高度警覺，全程掌握相關週邊海空勤狀況，而對於第一線官兵堅守崗位，認真執行相關勤務、確保週邊安全，表現也值得肯定。

談及美中台昨都有軍事活動，陳中吉則說，國軍昨在南部地區辦理春節加強戒備，於屏東機場向國人展示無人機及海上艦艇部隊，無論是平時、春節期間，持續保衛海疆安全，讓國人能安心歡度春節；至於中共遠海長航訓練，相關例行訓練軍方也全程掌握。

媒體追問，共軍遠訓頻繁，是否有加強戰備操演？陳中吉說，對於例行性活動，秉持「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，掌握國家安全、週邊海空情況掌握是國軍的日常、每天都在做，為的就是確保民眾都能非常平安、區域穩定和平；同時，透過各項訓練，向國人展示官兵平時勤訓精練的精神意志、實際狀況，「平時能救災、戰時能作戰」，國軍有充分信心及能力。

此外，昨也傳出空軍戰管曾向中共軍機廣播要求離開，陳中吉表示，透過民眾截聽到的聲音，顯示官兵對於週邊狀況時時提高警覺，並堅守崗位，對於各種可能造成的威脅，官兵都依照規定實施警告、配合戰機、船艦，保護國家安全。

(中時 )

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