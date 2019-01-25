台中后里3萬支花卉今裝櫃外銷香港

農業局長蔡精強（中）關心花卉出貨情形，台中市拓展百合國外市場輸銷計畫見成效。（陳淑娥攝）

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后里花卉產區外銷3萬支花卉，25日一大早裝櫃啟運到香港。（陳淑娥攝）

台中外銷農特產再添一樁！后里花卉產區25日出口1櫃40呎貨櫃花卉外銷香港，包含百合、劍蘭、文心蘭、金絲桃和繡線等超過3萬支優質花卉；農業局長蔡精強指出，此次約200萬元經濟效益，除穩定國內花卉價格，也為花農拓展更寬廣海外通路。

為穩定價格並舒緩國內市場供需壓力，農業局推出「台中市拓展百合國外市場輸銷計畫」，一早蔡精強前往后里花卉外銷裝櫃現場關心花卉出貨情形時表示，盧市長即將出訪香港，見證台中農會與香港中華出入口商會簽署合作意向書，而茂谷柑日前也已外銷香港2200箱，花卉今日也裝櫃送往香港，讓香港過年時可以用到台灣花卉佈置。

蔡精強表示，市府輔導后里農會出口1櫃40呎貨櫃花卉銷往香港，包含百合花、劍蘭、文心蘭、菊花及火龍珠等5種花卉，超過3萬支花卉，創造近200萬元經濟效益，除穩定國內花卉價格，更為花農拓展通路增加收益，期盼逐步將台中優質農特產品外銷，讓貨出去、人進來，農民賺大錢。

農業局指出，全國貿易商、農會、農民團體及合作社場只要向台中農民收購於台中市轄內生產的百合並外銷，可依實際出口量申請每支補助包裝資材6元及運費6元，另農民生產端也有每支10元補助，目標外銷量為20萬支，目前百合花已外銷日本10萬支，今日再銷往香港1萬多支。

(中時 )

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